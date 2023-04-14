مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام فاركو بالدوري المصري

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام فاركو، في المباراة التي ستجمع بينهما، في تمام الساعة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - أحمد قندوسي

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد الصاوي كريستو - محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٤٧ نقطة من أصل ١٩ مباراة، بينما يأتي فريق فاركو في المركز الثامن برصيد ٣٢ نقطة من أصل ٢٤ مباراة.