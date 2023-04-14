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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة صناعات مواد البناء: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ضرورة للإصلاح الاقتصادي

صدى البلد

قال المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة وفي توقيت مناسب للبدء في اصلاح القطاع الاقتصادي وبالأخص في الصناعة والزراعة جناحا التنمية في اي اقتصاد متقدم في العالم.

أكد رئيس الغرفة، أهمية تمثيل وزارتي المالية والبترول باعتبارهما عنصرين مؤثرين في الاستثمار والتصدير واللذان يعتمدان بشكل أساسي علي قطاعي الصناعة والزراعة.

شدد عبد الحميد، علي ضرورة أن يكون لوزارتي المالية والبترول الكلمة العليا في تنفيذ ما يصدر من قرارات تخص المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للتصدير  الذي تم اقراره منذ فترة واكد علي حتمية تفعيل المجلس الاعلي للاستثمار و بشكل سريع وحاسم خاصةً وأن الوضع الحالي لا يحتمل التأجيل والكلام الدبلوماسي في ظل الظروف الراهنة لغلاء الأسعار والتضخم ومشاكل الأسواق.

وأكد رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن السياسيات النقدية وسياسات سعر الصرف وحدها لا تكفي ولا تفيد وبالتالي لابد من حزمة سياسات اقتصادية عاجلة بعيدة كليا عن روشتة صندوق النقد الدولي.

واضاف عبد الحميد ، كما لابد أن تعطي للصناعات كل ما تحتاجه من غاز ومواد بترولية بأسعار تنافسية مع إزالة كل المعوقات من أمامها إذا يعد قطاعي الصناعة والزراعة أهم مورد للعملة الصعبة.

وأشار إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة إذ تكمن مسؤوليتهم المجتمعية في تشغيل العمالة ومصدر رزق يومي لحوالي 66 مليون فرد وبالتالي لابد أن نقف مع الصناعة والزراعة فهما خط الدفاع الأول لمصر والمتعلقة بالأمن القومي مع قطاعي الصحة والتعليم.

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