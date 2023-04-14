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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للتعاون في مجال الطاقة والهيدروجين..

وزير الطاقة السعودي يلتقي نائب رئيس الوزراء الهولندي

صدى البلد

عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، اليوم الجمعة الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٣ في جدة، اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بمملكة هولندا “وبكه هوكسترا”، الذي يزور المملكة حاليا.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس” فقد جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون في مختلف مجالات الطاقة، وبالأخص مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف حيث تطمح المملكة بأن تكون مصدِّرًا رئيسًا له؛ وتم النقاش حول إمكانية جعل ميناء روتردام بوابة صادرات الهيدروجين النظيف من المملكة لأوروبا.

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كما تطرق الاجتماع بحسب التقرير، إلى جهود المملكة ومساعيها في مجال الطاقة والتغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

السعودية رئيس الوزراء هولندا المملكة وزير الطاقة السعودي الطاقة المتجددة

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