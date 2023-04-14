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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي معلول يسجل هدف الأهلي الثالث أمام فاركو من ركلة جزاء

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أحرز على معلول هدف فريق الأهلي الثالث أمام فاركو من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك فاركو محمود متولى ومحمد شريف وعلى معلول.

واستعاد النادي الأهلي بعد الفوز على فاركو بهدفين دون رد صدارة الدوري الممتاز ووصل رصيده الي 50 نقطة . 

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بداية مباراة الأهلي وفاركو 

بدأ لقاء الأهلي وفاركو بضغط من المارد الأحمر وأرسل محمد شريف كرة يمسكها حارس مرمي المنافس محمد سعيد شيكا في الثانية والعشرين .

وأرسل أحمد فؤاد لاعب فاركو كرة داخل منطقة الجزاء للنادي الأهلي يبعدها مدافع المارد الأحمر الي منتصف الملعب.

وسدد أحمد فؤاد لاعب فاركو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء امسكها محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي.

واعتمد فريق فاركو على الكرات الطويلة وأخفق على بهيج فى الدقيقة الرابعة وامسكها محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي.

وأطلق كينجسلي سوكاري قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تمر الي جوار مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي فى الدقيق الخامسة.

واشتكى محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي من الاصابة بعد احتكاكه مع عزمى جومة لاعب فاركو فى الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وتوغل فى الدقيقة الثامنة على معلول نجم الأهلي وسط دفاعات فاركو لكن عبدالله بكرى نجح فى قطع الكرة لترتد الي محمد سعيد شيكا حارس مرمي فاركو.

واتبع لاعبو فاركو اسلوب الضغط المتقدم امام الأهلي وكاد شكرى نجيب ان ينفرد بحارس الأهلي محمد الشناوي الي ان راية التسلل حرمته من تشكيل الخطورة على مرمي المارد الأحمر.

وفى الدقيقة 13 لجأ مارسيل كولر مدرب الأهلي الي التغيير الاضطراري بخروج كريستو بعد تعرضه للاصابة ونزول طاهر محمد طاهر.

الأهلي يتقدم أمام فاركو بثنائية متولي وشريف فى الشوط الأول

إصابة نجم الأهلي وخروجه اضطراريا خلال لقاء فاركو

هدف أول للنادي الأهلي 

وحصل النادي الأهلي على ضربة حرة فى الدقيقة 17 ارسلها على معلول سددها محمود متولى فى الشباك فى الدقيقة 18 

وحصل رزق حمرون لاعب فاركو فى الدقيقة 21 امام منطقة الجزاء النادي الأهلي وسد حسين الشحات كرة قوية تصدي لها محمد سعيد شيكا حارس مرمي فاركو ويمنع هدف موكد.

 وتصدى في الدقيقة 24 محمد الشناوي حارس الأهلي لهدف أكيد من تسديدة قوية لمهاجم فريق فاركو شكري نجيب.

وأنقذ عبدالله بكرى مدافع فكرى فريقه من فرصة خطيرة من تمريرة ارسلها محمد شريف وتسلمها حسين الشحات فى الدقيق 28 ومررها داخل منطقة الجزاء ويبعدها مدافع فريق فاركو.

وحصل النيجيري سوكاري لاعب فاركو على بطاقة صفراء فى الدقيقة 29 بعد عرقلته محمد شريف امام منطقة الجزاء .

وفشل محمد شريف مهاجم الأهلي فى السيطرة على احدى الكرات داخل منطقة الجزاء وسجل أحمد القندوسي الهدف الثاني من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 38 تسكن شباك فاركو الا ان حكم الvar  الغي الهدف بداعي التسلل لحسين الشحات .

احرز محمد شريف الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع من انفراد بحارس مرمي فاركو .

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الشوط الثاني لمواجهة الأهلي وفاركو 

شهدت مجريات الشوط الثاني فرصة حقيقية لصالح فاركو عبر المهاجم أحمد شريف الا ان دفاعات الأهلي تصدت للهجمة المرتدة. 

وكاد اليو ديانج نجم الأهلي ان يسجل هدف ذاتي لصالح فاركو فى الدقيقة 47 من ضربة رأسية داخل منطقة الجزاء .

واصل فاركو الهجمات عبر احمد شريف الذى سدد الكرة امسكها محمد الشناوي حارس الأهلي فى الدقيقة 48.

وسدد طاهر محمد طاهر نجم الأهلي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ابعدها محمد سعيد شيكا حارس فاركو فى الدقيقة 49 الي ضربة ركنية .

واصل فريق فاركو الهجمات وسدد رزق حمرون كرة قوية فى الدقيقة 51 تمر خارج شباك محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي.

وسدد أحمد شريف مهاجم فاركو كرة قوية بعدما تسلم تمريرة محمود حمادة وتمر الي جوار مرمي محمد الشناوي حارس الأهلي بالدقيقة 54.

أهدر فى الدقيقة 58 رزقى حمرون لاعب فاركو فرصة تسجيل هدف أول بعدما سدد الكرة اعلى عارضة محمد الشناوي حارس الأهلي وبعدها أضاع عبدالناصر دى ماريا هدف موكد لصالح فاركو وسدد الكرة بغرابة وتصل الي دفاعات المارد الأحمر. 

وأشهر نادر قمر الدولة حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد حمدى فتحى لاعب الأهلي بعد شد رزقو حمرون نجم فاركو 65.

ودفع مارسيل كولر مدرب الأهلي باللاعب مروان عطية بدلا من ياسر ابراهيم وعمرو السولية بلا من أحمد قندوسي فى الدقيقة 67.

وتعرض محمود متولى مدافع الأهلي فى الدقيقة 68 الي تدخل عنيف من أحمد شريف مهاجم فاركو ما أجبر حكم اللقاء على ايقاف اللقاء.

ولجأ طارق العشرى مدرب فاركو الي نزول سيف تيرى بدلا من رزقى حمرون من اجل تنشيط النواحى الهجومية.

ودفع كولر بالثنائي محمود كهربا وخالد عبدالفتاح بدلا من طاهر محمد طاهر وحسين الشحات فى الدقيقة 82 .

وتصدى محمد الشناوى حارس الأهلي فى الدقيقة 84 لكرة خطيرة سددها عبدالله بكرى مدافع فاركو داخل منطقة الجزاء. 

وتعرض محمود متولى مدافع الأهلي فى الدقيقة 87 الي الإصابة داخل منطقة الجزاء وخضع للعلاج فيما تلقي محمد الشناوي حارس المرمى بطاقة صفراء. 

وتصدى محمد الشناوى حارس الأهلي لقذيفة صاروخية أطلقها مهاجم فاركو أحمد شريف فى الوقت بدل الضائع ويبعدها الي ضربة ركنية.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح محمد هاني فى الوقت بدل الضائع بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء وسددها على معلول لتسكن شباك حارس فاركو.

فاركو الأهلى الدوري محمد شريف محمد الشناوي كريستو محمود متولي

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