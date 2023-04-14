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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتقدم أمام فاركو بثنائية متولي وشريف فى الشوط الأول

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أنهي فريق الأهلي الشوط الأول أمام فاركو بالتقدم بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بدأ لقاء الأهلي وفاركو بضغط من المارد الأحمر وأرسل محمد شريف كرة يمسكها حارس مرمي المنافس محمد سعيد شيكا في الثانية والعشرين .

وأرسل أحمد فؤاد لاعب فاركو كرة داخل منطقة الجزاء للنادي الأهلي يبعدها مدافع المارد الأحمر الي منتصف الملعب.

وسدد أحمد فؤاد لاعب فاركو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء امسكها محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي.

واعتمد فريق فاركو على الكرات الطويلة وأخفق على بهيج فى الدقيقة الرابعة وامسكها محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي.

وأطلق كينجسلي سوكاري قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تمر الي جوار مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي فى الدقيق الخامسة.

واشتكى محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي من الاصابة بعد احتكاكه مع عزمى جومة لاعب فاركو فى الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وتوغل فى الدقيقة الثامنة على معلول نجم الأهلي وسط دفاعات فاركو لكن عبدالله بكرى نجح فى قطع الكرة لترتد الي محمد سعيد شيكا حارس مرمي فاركو.

واتبع لاعبو فاركو اسلوب الضغط المتقدم امام الأهلي وكاد شكرى نجيب ان ينفرد بحارس الأهلي محمد الشناوي الي ان راية التسلل حرمته من تشكيل الخطورة على مرمي المارد الأحمر.

وفى الدقيقة 13 لجأ مارسيل كولر مدرب الأهلي الي التغيير الاضطراري بخروج كريستو بعد تعرضه للاصابة ونزول طاهر محمد طاهر.

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هدف أول للنادي الأهلي 

وحصل النادي الأهلي على ضربة حرة فى الدقيقة 17 ارسلها على معلول سددها محمود متولى فى الشباك فى الدقيقة 18 

وحصل رزق حمرون لاعب فاركو فى الدقيقة 21 امام منطقة الجزاء النادي الأهلي وسد حسين الشحات كرة قوية تصدي لها محمد سعيد شيكا حارس مرمي فاركو ويمنع هدف موكد.

 وتصدى في الدقيقة 24 محمد الشناوي حارس الأهلي لهدف أكيد من تسديدة قوية لمهاجم فريق فاركو شكري نجيب.

وأنقذ عبدالله بكرى مدافع فكرى فريقه من فرصة خطيرة من تمريرة ارسلها محمد شريف وتسلمها حسين الشحات فى الدقيق 28 ومررها داخل منطقة الجزاء ويبعدها مدافع فريق فاركو.

وحصل النيجيري سوكاري لاعب فاركو على بطاقة صفراء فى الدقيقة 29 بعد عرقلته محمد شريف امام منطقة الجزاء .

وفشل محمد شريف مهاجم الأهلي فى السيطرة على احدى الكرات داخل منطقة الجزاء وسجل أحمد القندوسي الهدف الثاني من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 38 تسكن شباك فاركو الا ان حكم الvar  الغي الهدف بداعي التسلل لحسين الشحات .

احرز محمد شريف الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع من انفراد بحارس مرمي فاركو . 

الأهلى فاركو الدوري محمد شريف محمد الشناوي

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