محمد محيي يكشف سبب عدم زواجه: معنديش عقدة من الستات .. ورامز جلال لو طلبني مش هروح

حل المطرب محمد محيي ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، في برنامج "حبر سري"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتحدث عن أزمات شيرين عبد الوهاب ولجوئه للمهدئات وسبب عدم زواجه حتى الأن ومشكلته مع رامز جلال.

أزمات شيرين عبد الوهاب



‏قال المطرب محمد محيي أن أزمات الفنانة شيرين عبد الوهاب مضيعتهاش ‏ولم تؤثر عليها وشيرين عبد الوهاب ما زالت فنانة كبيرة وما زالت موجودة ‏بتاريخها.

وتابع محمد محيي خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": ان شيرين عبد الوهاب ‏هترجع، ولما ترجع ستكون أقوى من الأول متابعا انه لم يتدخل في أزمتها الأخيرة قائلا: “أننا لا يجب أن نتدخل بدون ما تطلب الاستعانة بنا في هذه الأزمة لكنه متأكد أنها ستتخطى هذه الأزمة”.

وأوضح محمد محيي أن الفنان حسام حبيب فنان ذكي وهيقدر يقف بجانب شيرين عبد الوهاب على عكس ما هو متوقع، وانه يثق في الفنانة شيرين والفنان حسام حبيب جدا، و حسام حبيب فنان كبير واختياراته جميلة وشرين عبد الوهاب صوت من أهم أسواق مصر وكلنا بنستناه.



لجوئه للمهدئات بسبب أزمات نفسية



قال المطرب محمد محيي أنه لجأ للمهدئات في فترة من حياته لمروره بأزمات نفسية وأن هذا الأمر كان في بداية الألفية الجديدة وكان بسبب مشكلة كبيرة وضغوطات، والذي دفعه للجوء للمهدئات اعتقادا منه أن هذا سيكون حل للأزمة النفسية التي مر بها لكنا كانت تزيد من حدتها.

وتابع محمد محيي خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "لكن بفضل الله تخلصت من فكرة المهدئات، وكنت بالفعل تعودت على المهدئات وكنت باخدها هروبا من واقع مكنتش حابه، وهذا الكلام كان في سنة 2000 بالتحديد وكنت بمر بأزمة نفسية كبيرة واعتقدت انها هتتحل بالهروب منها وليس بمواجهتها لكني واجهت نفسي والحمدلله تخلصت منها".



مشكلته مع رامز جلال



أكد المطرب محمد محيي، أنه لن يذهب لبرنامج المقالب الخاصة برامز جلال مرة أخرى، كما أنه لن يطلبه معه في البرنامج، موضحًا أن ردة فعله كانت قوية جدًا ضد رامز جلال، كما أنه كان رافض للبرنامج من البداية.

وأوضح محمد محيي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان هناك مشكلة كبيرة بينهما ولم يكن يعرف المقلب الذي تعرض له، كما أنه تم وعده بحذف المادة التي تم تصويرها، متابعًا: "كنت مضايق جدًا لكن الأطفال كانت مبسوطة".

وأشار محمد محيي إلى أنه عرض عليهم استرداد الأموال مرة أخرى مقابل حذف المشاهد وعدم إذاعة الحلقة، مضيفًا: "لو طلبني تاني مش هروح تاني.. وبعتذر للفنان رامز جلال وأنه صديق له.. كنت عنيف وأوفر في رد فعلي على رامز جلال".

اختفاء بهاء سلطان



أكد المطرب محمد محيي، أنه حضر بدايات المشاكل بين المطرب بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس، منوهًا بأنه تواجد في فترة المشاهد الطبيعية، موضحًا أن نصر محروس هو الأكبر وكان عليه احتواء الأزمة والاستفادة من بهاء سلطان.

وأوضح محمد محيي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنان بهاء سلطان موهبة كبيرة جدًا والجمهور انتظره كثيرًا، مؤكدًا أن اختفاء بهاء سلطان كان مشابه له في فترة تغيبه عن المشهد الغنائي.

وأضاف محمد محيي أن نصر محروس كان ممكن أن يحتوي الفنانة شيرين عبدالوهاب والمطرب بهاء سلطان، حيث إنهما بدأ معه وحققا نجاحا كبيرا، وكان من المفترض أن يحتويهما.

أغاني محمد منير حاليا



أكد المطرب محمد محيي، أنه أحب أغاني الفنان محمد منير الجديدة، منوهًا بأنه تربى على أغانيه والكينج وقامة كبيرة، معقبًا “بحب صوته وهو شديد التميز”.

وأضاف محمد محيي، خلال حواره مع الإعلامية إسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أغاني محمد منير حاليًا ليس بقوة أوقات كثيرة جدًا، موضحًا أن الوقت تغير فظهر بلون مختلف، متابعًا: "بحب منير زمان جدًا".

وتابع محمد محيي: "بسمع انتقاد الناس لـ محمد منير بسبب إعلان السمنة"، مؤكدًا أنه كان هناك مشروع غنائي يجمعه بمحمد منير، وكان متحمس للفكرة، إلا أن إنشغاله كان سببًا في عدم اكتمال المشروع وهما مستمران في نفس الفكرة، ويتمنى أن يعجب الجمهور.

سبب عدم زواجه حتى الأن



قال المطرب محمد محيي أنه لا يرفض فكرة الزواج لكن كل ما الانسان يكبر كلما يزداد خوفه من الفشل في هذا التوقيت لأن الحياة أصبحت صعبة و"الواحد بيحتاج حد فعلا يكون متفهم طبيعة عمله وطباعه الشخصية".

وتابع محمد محيي خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "معنديش أي عقدة من الستات وأحب اتجوز وإن شاء الله يكون عن قريب ومهم أني اتجوز بس ممكن ساعات أخاف، ولم اتجوز بالسر اطلاقا بس كان عندي قصص حب ووصلت لأبعد مدى للخطوبة في عام 2005 واقتراب الزواج ولكن محصلش نصيب ومكملناش وبعد كدة كله بقي في خوف وتأجيل".

ويجز رأس الحربة في الراب



قال المطرب محمد محيي، إنه يحب صوت مؤدي الراب ويجز، واصفا إياه برأس الحربة في الراب.

وأضاف محمد محيي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يحب مروان بابلو وعفروتو في شكل الراب الغنائي، منوهًا بأنه ينتج حاليًا أغنية مع مؤدي الراب الجوكر.

وتابع محمد محيي: الراب والمهرجانات أصبح مختلف ويجب أن يكون لهم حرية ومسافة أكبر، مؤكدًا أن هاني شاكر ظلم نفسه مع مؤدي المهرجانات والراب، وكان لابد أن يكون هناك مساحة حرية واتفاق معهم.

بحب المهرجانات والراب وممكن أنتج لمسلم



قال المطرب محمد محيي، إنه يحاول إنتاج أفكار جديدة تتماشى مع كافة الأجيال وتجمع بين شكل الأغنية الطبيعي ودمجه مع الراب والمهرجانات، مشددًا على أنه يحب الأغاني الشعبي والمهرجانات.

وأضاف محمد محيي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه مؤخرًا بدأ يحب المهرجانات، حيث أصبح بها غناء، بعد أن كان في البداية رافض لهم، متابعًا: "ممكن أنتج لمسلم".

وأوضح محمد محيي أنه يحب صوته جدًا ويمتلك أغاني جيدة جدًا، مشددًا على أنه يسمع الكثير من المطربين.

مصطفى كامل هيجيب حق الموسيقيين



أكد المطرب محمد محيي، أنه لم يشارك في التصويت على أخر انتخابات بنقابة الموسيقيين، منوهًا أنه حال حضوره كان سيصوت للمطرب مصطفى كامل، حيث إنه إضافة للنقابة وللكثير من الموسيقيين.

وأوضح محمد محيي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه شخص إداري جيد جدًا، ويدير نفسه بشكل جيد ولذلك سيدير النقابة بشكل جيد، كما انه عشرة العمر له، مضيفًا: "أنا وهو جيل واحد وشاركنا في الكثير من الأعمال التي نجحت بشكل كبير جدًا".

وتابع: "هاني شاكر قيمة كبيرة للمنصب.. مصطفى كامل فاهم في الإدارة والدهاليز أكتر.. مصطفى هيجيب حق الموسيقيين"، منوهًا بأن هاني شاكر ظلم نفسه مع مطربي المهرجانات والراب، وكان لابد أن يكون هناك مساحة حرية واتفاق بينهما.