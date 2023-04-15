طريقة عمل طاجن أرز معمر بالخلطة| بأسهل الخطوات

طاجن أرز معمر بالخلطة من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص ويمكنك تطبيق هذه الوصفة و تقديمها لأسرتك بمذاق شهي و غير تقليدي.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن أرز معمر بالخلطة .



مقادير طاجن أرز معمر بالخلطة



4كوب أرز مصري

٤كوب حليب

٢كوب مرقة

كوب قشطة بلدي

٢بصل مبشور

سمنة

٢ورق لورا

ملعقة صغيرة قرفة بودر

نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر

ملعقة صغيرة كبابة صيني بودر

رشة قرنفل بودر

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود



طريقة التحضير طاجن أرز معمر بالخلطة



يسخن الحليب مع المرقة والسمنة وورق اللورا ثم في طبق يوضع البصل وكل التوابل ويفرك البصل جيداً مع التوابل حتى ينعم جداً ثم يضاف الأرز ويفرك بخليط البصل ثم في طاجن فخار مدهون بالسمنة يوضع الأرز ثم يصب خليط الحليب ويغطى الوجه بقطع من القشطة ثم يدخل فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى ينضج ويحمر الوجه ويقدم بالهنا والشفا