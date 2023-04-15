طريقة عمل طاجن أرز معمر بالخلطة| بأسهل الخطوات

طاجن أرز معمر بالخلطة من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص ويمكنك تطبيق هذه الوصفة و تقديمها لأسرتك بمذاق شهي و غير تقليدي.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن أرز معمر بالخلطة .
مقادير طاجن أرز معمر بالخلطة
4كوب أرز مصري
٤كوب حليب
٢كوب مرقة
كوب قشطة بلدي
٢بصل مبشور
سمنة
٢ورق لورا
ملعقة صغيرة قرفة بودر
نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر
ملعقة صغيرة كبابة صيني بودر
رشة قرنفل بودر
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير طاجن أرز معمر بالخلطة
يسخن الحليب مع المرقة والسمنة وورق اللورا ثم في طبق يوضع البصل وكل التوابل ويفرك البصل جيداً مع التوابل حتى ينعم جداً ثم يضاف الأرز ويفرك بخليط البصل ثم في طاجن فخار مدهون بالسمنة يوضع الأرز ثم يصب خليط الحليب ويغطى الوجه بقطع من القشطة ثم يدخل فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى ينضج ويحمر الوجه ويقدم بالهنا والشفا