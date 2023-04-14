بدون لحوم.. طريقة عمل جلاش رول بالجبنة

جلاش رول بالجبنة من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها كطبق جنبي في سفرة رمضان بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل جلاش رول بالجبنة فيما يلي…



مقادير جلاش رول بالجبنة



لفة جلاش

كوب سمنة ذائبة

زيت للقلي

(الحشوة)

جبنة فيتا

ميكس زيتون حلقات



طريقة تحضير جلاش رول بالجبنة



نقسم لفة الجلاش إلى نصفين ثم نفرد كل ورقتين ونحشيها بالحشوة من المنتصف ثم نثني الطرفين ونلفه رول ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم ندهن الوجه بالسمنة ثم ندخله فرن ساخن حتى يأخذ لون ذهبي ويقدم وصحتين وهنا

(لعمل الحشوة)

في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً