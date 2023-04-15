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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ مهند شعبان وأحمد الجندي بإنجاز كأس العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى الثنائي المصري مهند شعبان واحمد الجندي لتحقيقهم انجازا كبيرا بالتتويج بذهبية و برونزية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تقام في تركيا خلال الفترة من ١١ وحتي ١٦ ابريل الجاري.  

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية، مبينًا أن تلك النتائج المتميزة تعكس حالة التطور والاستقرار التي تشهدها المنظومة الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية.

ثمن وزير الشباب والرياضة الإنجازات المتتالية التى يحققها أبطال مصر فى رياضة الخماسي الحديث على مستوى مختلف البطولات الدولية التى يشاركون بها، ويقدمون أداءً مميزاً بها.

ونوه الوزير إلى الدعم الذى تقدمه الوزارة إلى كافة الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها، وإعداد اللاعبين واللاعبات لمختلف المنافسات، فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

واحرز مهند شعبان الميدالية الذهبية بعدما جاء في المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائي فردي الرجال برصيد 1527 نقطة، بينما حقق أحمد الجندي المركز  الثالث والميدالية البرونزية برصيد 1500 نقطة.

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