أمام العنف الدائر | إجراء مفاجئ من قائد الجيش السوداني يخص الجنود

نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية مقطع فيديو يستعرض القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان في جولة تفقدية ليلية يصافح الجنود ويتفقد أحوالهم، تزامنا مع العمليات العسكرية الدائرة ضد عناصر ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

حذّرت القوات المسلحة السودانية من خطورة الأكاذيب التي تروّجها الميليشيا المتمردة على الأمن القومي السوداني إثر الاشتباكات المندلعة في العاصمة السودانية، وأهابت بالمواطنين ضرورة عدم التعامل مع العناصر المتمردة والإبلاغ عنهم.

ونشرت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي حميدتي المتمردة تقوم بنشر الأكاذيب والترهات عن سيطرتها على القيادة العامة و التصنيع الحربي والقصر الرئاسي بينما يسقط جنودها وضباطها في شوارع الخرطوم بلا علاج ولا دواء وتختبئ قياداتها بعد أن استبانت ان الأمور ستحسم قريبًا .



وأصدرت القوات المسلحة السودانية بيانًا هامًا وعاجلاً منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تزامنًا مع الاشتباكات الدائرة في الخرطوم مع قوات الدعم السريع المتمردة.

وذكرت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها الرسمية أن قوات سلاح الجو ستقوم بعملية مسح كامل لمناطق تواجد ميليشا الدعم السريع المتمردة.

وتنوه القوات الجوية السودانية بضرورة التزام المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم الخروج.

