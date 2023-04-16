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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بجمبسوت أبيض .. ريم سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ريم سامي
ريم سامي

شاركت الفنانة ريم سامي ، جمهورها  بـ صور من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وتألقت ريم سامي بجمبسوت باللون الأبيض ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي مكياج صاخب أبرز ملامحها وتركت شعرها الأسود منسدلا بطريقة جذابة على كتفيها.

ريم سامي

وكانت قد أعلنت الفنانة الشابة ريم سامي، فسخ خطوبتها، بعد عام من الاحتفال بالخطوبة، حيث تم فسخ الخطوبة من أحد رجال الأعمال فى هدوء تام بين الطرفين والعائلتين.

وبرزت ريم سامي فى السنوات الأخيرة بعد تجربتها الأولى فى مسلسل "للحب فرصة أخيرة" بطولة داليا البحيري، أمل رزق، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أميرة العايدي، هبة الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف،عمر زهران، جوليا الشواشي، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفي

الفنانة الشابة ريم سامي خطوبتها عمرو عابد هند عبد الحليم فسخ الخطوبة اميرة العايدي هبة الأباصيري داليا البحيري

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