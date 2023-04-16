تقام اليوم الأحد 16- 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، بمختلف ملاعب العالم ، ولعل أهمها لقاء وست هام ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة خيتافي ضد برشلونة فى الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16- 4 -2023 والقنوات الناقلة



الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد vs أرسنال – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

نوتينجهام vs مانشستر يونايتد – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

جيرونا vs إلتشي – الساعة 2 ظهرا - قناة beIN Sports HD 1

خيتافي vs برشلونة – الساعة 4:15 عصرا - قناةbeIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد vs ألميريا – الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا vs إشبيلية – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 1





الدوري الإيطالي

ليتشي vs سامبدوريا – الساعة 12:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1

تورينو vs ساليرنيتانا – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1

ساسولو vs يوفنتوس – الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

روما vs أودينيزي – الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

فيردر بريمن vs فرايبورج – الساعة 3:30 عصرا

يونيون برلين vs بوخوم - الساعة 5:30 مساء

فولفسبورج vs باير ليفركوزن – الساعة 7:30 مساء





الدوري الفرنسي

ليل vs مونبلييه – الساعة 1 ظهرا

كليرمون فوت vs أنجيه – الساعة 3 عصرا

أوكسير vs نانت – الساعة 3 عصرا

ستراسبورج vs اجاكسيو – الساعة 3 عصرا

ستاد بريست vs نيس – الساعة 3 عصرا

موناكو vs لوريان – الساعة 5 مساء

مارسيليا vs تروا – الساعة 8:45 مساء

البطولة العربية للأندية الابطال

الشباب السعودي vs القوة الجوية العراقى – الساعة 9 مساء على قناة SSC