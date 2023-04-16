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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16- 4 -2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 16- 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، بمختلف ملاعب العالم ، ولعل أهمها لقاء وست هام ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة خيتافي ضد برشلونة فى الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16- 4 -2023 والقنوات الناقلة
 

 الدوري الإنجليزي 
وست هام يونايتد vs أرسنال – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

نوتينجهام vs  مانشستر يونايتد – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

                 

 الدوري الإسباني 
جيرونا vs إلتشي – الساعة 2 ظهرا - قناة beIN Sports HD 1              

خيتافي vs برشلونة – الساعة 4:15 عصرا - قناةbeIN Sports HD 1  

أتلتيكو مدريد vs ألميريا – الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1        

فالنسيا vs إشبيلية – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 1              


 

 الدوري الإيطالي 
ليتشي vs سامبدوريا – الساعة 12:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1                    

تورينو vs ساليرنيتانا – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1  

ساسولو vs يوفنتوس – الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1        

روما  vs أودينيزي – الساعة 8:45 مساء -  قناة AD SPORTS Premium 1              

                 

الدوري الألماني
فيردر بريمن vs فرايبورج – الساعة 3:30 عصرا

يونيون برلين vs بوخوم  - الساعة 5:30 مساء        

فولفسبورج  vs باير ليفركوزن – الساعة 7:30 مساء                


 

 الدوري الفرنسي  
ليل vs مونبلييه – الساعة 1 ظهرا                  

كليرمون فوت vs أنجيه – الساعة 3 عصرا              

أوكسير vs  نانت – الساعة 3 عصرا            

ستراسبورج vs اجاكسيو – الساعة 3 عصرا          

ستاد بريست vs نيس – الساعة 3 عصرا                

موناكو vs لوريان – الساعة 5 مساء            

مارسيليا vs تروا – الساعة 8:45 مساء

 

 

البطولة العربية للأندية الابطال
الشباب السعودي vs القوة الجوية العراقى – الساعة 9 مساء على قناة SSC      

الدوري الايطالي الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي أرسنال

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