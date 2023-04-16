تقام اليوم الأحد 16- 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، بمختلف ملاعب العالم ، ولعل أهمها لقاء وست هام ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة خيتافي ضد برشلونة فى الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 16- 4 -2023 والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد vs أرسنال – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium
نوتينجهام vs مانشستر يونايتد – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
جيرونا vs إلتشي – الساعة 2 ظهرا - قناة beIN Sports HD 1
خيتافي vs برشلونة – الساعة 4:15 عصرا - قناةbeIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد vs ألميريا – الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1
فالنسيا vs إشبيلية – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
ليتشي vs سامبدوريا – الساعة 12:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1
تورينو vs ساليرنيتانا – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1
ساسولو vs يوفنتوس – الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
روما vs أودينيزي – الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
فيردر بريمن vs فرايبورج – الساعة 3:30 عصرا
يونيون برلين vs بوخوم - الساعة 5:30 مساء
فولفسبورج vs باير ليفركوزن – الساعة 7:30 مساء
الدوري الفرنسي
ليل vs مونبلييه – الساعة 1 ظهرا
كليرمون فوت vs أنجيه – الساعة 3 عصرا
أوكسير vs نانت – الساعة 3 عصرا
ستراسبورج vs اجاكسيو – الساعة 3 عصرا
ستاد بريست vs نيس – الساعة 3 عصرا
موناكو vs لوريان – الساعة 5 مساء
مارسيليا vs تروا – الساعة 8:45 مساء
البطولة العربية للأندية الابطال
الشباب السعودي vs القوة الجوية العراقى – الساعة 9 مساء على قناة SSC