البترول: إسناد تنمية حقل غرب البرلس لشركة الخدمات البحرية

نجحت شركة خدمات البترول البحرية PMS إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول في الحصول على أمر إسناد لتنمية حقل غرب البرلس البحري التابع لشركة غرب البرلس للبترول (بتروويب).
وذلك في إطار العمل وفقا لرؤية جديدة تستهدف تعظيم حصة الشركة السوقية في مجال الإنشاءات البحرية
وسوف تقوم شركة خدمات البترول البحرية بتنفيذ أعمال تركيب عدد ٢ منصة بحرية وإنزال خطين بحريين أقطار ٨ و ١٤ بوصة وذلك بحقل غرب البرلس البحري.
وتستهدف شركة بتروويب من المشروع تعظيم إنتاجها من الغاز في حقل غرب البرلس البحري.
ويأتي إسناد المشروع تأكيدا لنجاحات شركة خدمات البترول البحرية الأخيرة في المشروعات البترولية وعلى رأسها مشروع تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي لشركة بتروجلف مصر.