عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول: إسناد تنمية حقل غرب البرلس لشركة الخدمات البحرية

حقل غرب البرلس
حقل غرب البرلس

 نجحت شركة خدمات البترول البحرية PMS إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول  في الحصول على أمر إسناد لتنمية حقل غرب البرلس البحري التابع  لشركة غرب البرلس للبترول (بتروويب).

وذلك في إطار العمل وفقا لرؤية جديدة تستهدف تعظيم حصة الشركة السوقية في مجال الإنشاءات البحرية

وسوف تقوم شركة خدمات البترول البحرية بتنفيذ أعمال تركيب عدد ٢ منصة بحرية وإنزال خطين بحريين أقطار ٨  و ١٤ بوصة وذلك بحقل غرب البرلس البحري.

وزير البترول: إجراءات وخطط لرفع الكفاءة التشغيلية لشركات الإنتاج

غازتك تنظم إفطارا جماعيا للعاملين في جميع مناطق الجمهورية

اعتماد نتائج أعمال شركة مصر للصيانة عن عام 2022

وتستهدف شركة بتروويب من المشروع تعظيم إنتاجها من الغاز  في حقل غرب البرلس البحري.

 ويأتي إسناد المشروع تأكيدا لنجاحات شركة خدمات البترول البحرية الأخيرة في المشروعات البترولية  وعلى رأسها مشروع تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي لشركة بتروجلف مصر.

البترول الخدمات حقل المشروعات البترولية الخدمات البحرية الهيئة المصرية العامة للبترول المصرية العامة للبترول خدمات البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

بمناسبة شم النسيم غدا.. إجازة بأجر كامل للموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية

دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 410 أدعية مستجابة تفتح لك الأبواب المغلقة

تراجع الذهب عالميا.. وأقل سعر لعيار 21 الآن

اليوم.. القضاء يحدد مصير مرتضى منصور

ترشيحاتنا

أحمد حسن: الأهلي يتلقى موافقة على حضور 20 ألف مشجع أمام الرجاء

29 أبريل.. محاكمة قاتلة طفل برميل المش في الأقصر

الجرام لأقل عيار بـ 1297.. تعرف على أسعار الذهب

الصحة: فحص 8 ملايين طالب ضمن الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

ما زلنا في الربيع.. الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع

صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل بزيادة 25%| وتغذية ماكينات Atm لمنع التزاحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا.. حواوشي التونة مع البطاطس المقرمشة

كهربا في ورطة.. هل يتخلى الأهلي عنه؟ إعلامي يكشف التفاصيل

طرق تمنعك من العطش بعد تناول الرنجة في رمضان

شاهد.. أول دراجة هوائية بعجلات مربعة

فيديو

مش هشتغل مع محمد سامى.. زينة تكشف سر خلافها مع مخرج جعفر العمدة

500 يوم في كهف.. إسبانية تحقق رقما قياسيا في العزلة عن العالم

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ