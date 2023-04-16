مندوب مصر بالجامعة العربية: نطالب الأطراف السودانية بوقف إطلاق النار

قال مندوب مصر بالجامعة العربية السفير محمد مصطفى عرفي، إن القاهرة دعت لعقد هذه الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية بشكل طارئ، استنادًا للمادة الخامسة من النظام الداخلي، إثر التطورات الخطيرة والمتلاحقة التي يشهدها السودان، وبهدف تنسيق المواقف العربية وتوحيد مقاصد نزع فتيل الأزمة الراهنة منعًا لتفاقمها.

وشدد مندوب مصر في كلمته بالاجتماع العاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث الوضع في السودان، والتي بثتها «القاهرة الإخبارية»، على ضرورة وضع الأسس اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في السودان، التي تجمعها بمصر علاقات تاريخية وثيقة وممتدة، وتعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وطالب الأطراف السودانية بضرورة الوقف الفوري لكل الاشتباكات المسلحة، حقنًا للدماء وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، محذرًا من خطورة التصعيد العنيف الذي يشهده السودان وما يصاحب ذلك من تداعيات متصاعدة يصعب تحديد نطاقها داخليًا وإقليميًا، ما يحتم على كل الأطراف السودانية ممارسة أعلى درجات ضبط النفس والعمل سويًا على تهدئة الأوضاع تفاديًا لتفاقمها ومنها لتدهورها.

وتابع أن مصر تعرب عن أسفها لوقوع ضحايا من قتلى ومصابين جراء هذه الاشتباكات، جميعهم من أبناء الشعب السوداني الشقيق وتتقدم بالمواساة والعزاء لأسرهم.

