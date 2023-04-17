مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26 رمضان.. ودعاء وقت السحر مستجاب

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم اليوم الإثنين 17 أبريل 2023، الموافق 26 رمضان 1444 هـ، حيث يتبقى على شهر رمضان المعظم نحو 3 ليال بحسب الحسابات الفلكية.

مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم اليوم الإثنين

ووفقا للهيئة العامة للمساحة فإن مواقيت الصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ومدة ساعات الصوم اليوم كالتالي: 14 ساعة و 48 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب 6:23، العشاء 7:44، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

دعاء وقت السحر مستجاب

وفي وقت السحر يعظم دعاء القنوت، حيث يعد من السنن التي لا خلاف فيها في الوتر من الليل، بالنسبة لقنوت صلاة الصبح فقد اختلف الأئمة حول مشروعيته، فقد ذهب كل من أحمد وأبو حنيفة إلى أن القنوت في صلاة الصبح ليس بسنة، ولا في غيرها من الصلوات الأخرى ، ما عدا الوتر، وذلك لما رواه مسلم، أنّ النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – قنت شهراً يدعو على حي من أحياء العرب، ثمّ تركه، وعن أبي مالك قال: (قلت لأبي إنّك صليت خلف رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ههنا بالكوفة نحواً من خمس سنين، أكانوا يقنتون في الصّبح؟ قال: أي بنيّ محدث) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .

وكان عمر رضي الله عنه يقنت في صلاة الصبح، وذلك بحضور الصحابة وغيرهم، والخلاف في هذا الأمر يتّسع للجميع، لأنّ هذا يعدّ من الخلاف المعتبر، ولا ينكر فيه أي رأي على المخالف .

وحول القنوت في رمضان فيوجد اختلاف بين العلماء في حكم أن يقنت المسلم في صلاة الوتر في شهر رمضان، والمستحب هو القنوت في الوتر في رمضان، والدليل على ذلك حديث الحسن بن علي قال: (علمني رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – كلمات أقولهنّ في قنوت الوتر…) إلى آخر الحديث، وأمّا وجه الاستدلال في ذلك فهو أنّ النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – قام بتعليم الحسن كيفية القنوت في الوتر، ولم يختص بذلك وقتاً دون الآخر، وتعليمه ذلك يدلّ على استحبابه له.

وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – يقول في آخر وتره: (اللهم إنّي أعوذ برضاك من سخطك…) إلى آخر الحديث، وأمّا وجه الاستدلال في ذلك فهو أنّ النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – كان يقنت في صلاة الوتر، وهذا أمر عامّ في كلّ صلاة وتر، وقيامه بذلك يدلّ على استحبابه للأمر.

دعاء القنوت قيام الليل

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ، ولا منجا منك إلا إليك .. لك الحمد على ما قـضيت .. ولك الشكر على ما أعـطيت .. نستغـفـرك اللـهم من جميع الذنوب والخطـايا ونتوب اٍليك.

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معـصيتك .. ومن طاعـتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك .. ومن اليقـين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا.. ومتـّعـنا اللهم يا سماعِـنا وأبصارِنا وقـواتـِنا ما أبقـيتنا.. واجعـلهُ الوارثَ منـّا.. واجعـل ثأرنا على من ظلمنا.. وانصُرنا على من عادانا.. ولا تجعـل مصيبـتَـنا في ديـننا.. ولا تجعـل الدنيا أكبرَ هـمِنا.. ولا مبلغَ علمِنا .. ولا اٍلى النار مصيرنا.