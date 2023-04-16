الكل بيحاربه.. لاعب الزمالك السابق: متضامن مع كهربا بسبب ايقافه 12 مباراة

علق ابراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق علي توقيع غرامة جديدة علي كهربا لما بدر منه في مباراة القمة .

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"عقوبه كهرباء من اتحاد الكره ولجنه الانضباط مبالغ فيها

‏الكل بيحارب كهرباء معرفش ليه كده

‏وسيظل كهرباء أفضل لاعب في مصر آخر ١٠ سنوات

‏موهبه تستحق الدعم

‏وقرار عشوائي كالعادة



وبحثت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس، وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي، وعصام فريد، وإيهاب عثمان، وعزت أبو زيد، الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك؛ لسبه اللاعب محمود كهربا، وكذلك شكوى رئيس نادي الزمالك ضد كهربا؛ لسبه جماهير الزمالك.



وقررت لجنة الانضباط، اتخاذ قرارات رادعة، جاءت كالتالي:



- تغريم رئيس نادي الزمالك 300 ألف جنيه تسدد خلال شهر.

- حرمان رئيس نادي الزمالك من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها نادي الزمالك.

- تحذير رئيس نادي الزمالك، بخطاب رسمي، من العودة لمثل هذا السلوك، وتذكرته بالقواعد الانضباطية.

قررت اللجنة، معاقبة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، بالعقوبات التالية:

- الإيقاف لـ 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية.

- غرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.

- تحذير النادي الأهلي من تكرار استخدام الجماهير لعبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية.

- تغريم النادي الأهلي 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.