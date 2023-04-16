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رئيس التحرير
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مقالات

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. دينا أحمد علي
د. دينا أحمد علي

تأتي الينا الدراما الرمضانية هذا العام لتضع يدها علي الكثير مما تعانيه المرأة المصرية في المجتمعات الريفية من تحديات وعنف اسري وجسدي ينتهك ويعوق حقوقها في التمكين من كافة حقوقها التي كفلها لها الشرع والقانون  فكان منها مسلسل عملة نادرة ومسلسل حضرة العمدة ومسلسل ستهم ومسلسل الكتيبة ١٠١ .
 فعلي الرغم من المكتسبات العديدة التي حصلت عليها المرأة الريفية من خلال تمثيلها نسبة كبيرة في قطاع الزراعة. الا ان هناك العديد من التحديات التي تواجهها مثل الأمية. وعدم ملكية المرأة للأراضي الزراعية.
 فمسلسل "عملة نادرة " هو تجسيد حقيقي لمشكلة التفرقة و حرمان المرأة الصعيدية منذ عقود من حقها الذي كفله لها الشرع والقانون في الميراث وخاصة توريث الأراضي الزراعية  فأما ان تتنازل عن حقها في ميراث الأرض وتأخذ أموالا بدلا منه فإن خالفت هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد وتواجه الاضطهاد والعنف فعلي الرغم من قوة شخصية المرأة وصراعها للحفاظ علي استقرار اسرتها مما تمر به من ظروف الا ان العادات والتقاليد والتفرقة الذكورية  تحول دون  الحصول علي حقوقها في الملكية للأراضي الزراعية.
وجاء مسلسل " ستهم " ليضع يده علي ما تعانيه المرأة لتمكينها من تحقيق سبل العيش لأسرتها التي تعولها بعد وفاة الزوج  فتضطر لأن تخلع ثوب النساء وترتدي ثوب الرجال، لتستطيع مواجهة المجتمع  لحماية نفسها وأبنتها للكسب الحلال للقمة العيش.
 يأتي مسلسل "حضرة العمدة " ليعطينا نموذج رائع لتمكين المرأة في المجال السياسي وان لتعليم المرأة دورا هام وفعال في تنمية المجتمعات الريفية ولكننا في أحداث المسلسل نصطدم بقضية غاية في الخطورة والأهمية وهي قضية ختان الإناث، التي ظل يعاني منها المجتمع سنوات طويلة ومازال يعوق تمكين المرأة من حقها في جسدها .
وكانت بطولة الشهيدة " مها سلام "  في مسلسل " الكتيبة ١٠١ " صورة مضيئة من بطولات المرأة المصرية حيث توفيت علي يد التكفيريين لقيامها بدورها كامرأة مصرية سيناوية تحارب التطرف والإرهاب فالمرأة المصرية لها حق التمكين والمشاركة لمحاربة التطرف من أجل السلام والازدهار والتنمية .
وهكذا قدمت لنا الدراما الرمضانية هذا العام الكثير من القضايا التي تعوق تمكين المرأة الريفية من ممارسة وحماية حقوقها التي كفلها لها الشرع والقانون حيث تعد مصر الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
فقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، على تمكين المرأة في مختلف الوظائف والمناصب القيادية في الدولة، وتعديل التشريعات والقوانين لضمان حقوق المرأة وحصولها على حقوقها، إذ أطلقت الدولة العديد من المبادرات التي من شأنها خدمة المرأة على المستويات المختلفة فمنها الصحة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي ورفع وعى المجتمع بدورها المحوري في بناء المجتمع، وإطلاق الإستراتيجية القومية لمكافحة العنف ضد المرأة حتي  وصف وضع المرأة في عهد الرئيس السيسي بـ «العصر الذهبي للمرأة».
فعلي الرغم من تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث لكن مازال تمكين المرأة الريفية من حقوقها ومكتسباتها في عهد الرئيس السيسي يحتاج إلى مزيد من  الجهود حتي نصل الي تغيير الفكر المجتمعي للأعراف والتقاليد التي تعوق المرأة الريفية وتمكينها من حقوقها واستفادة المجتمع بدورها الهام في التنمية.

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