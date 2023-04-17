شيرين رضا تكشف عن إمكانية عودتها لعمرو دياب..وتعلق: بلاقي الحب من الحيوانات

حلّت الفنانة شيرين رضا، ضيفًا بـبرنامج "أنا والقناع" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدثت خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية.



شيرين رضا: بحب أجدد أفكاري وطريقتي لأن الدنيا بتتغير

قالت شيرين رضا:" أوقات كتير بشكك في آرائي، وبحب أجدد أفكاري وطريقتي، لأن الدنيا بتتغير".



ده الأنسب.. شيرين رضا تكشف إمكانية عودتها مرة أخرى لـ عمرو دياب

تحدثت "شيرين رضا" عن علاقتها وصداقتها بـ دينا الشربيني وزينة عاشور، متابعة:" زينة أم أخوات ابنتي.. وهي بمثابة الأم الثانية لابنتي"، متابعة: "مابحبش كلمة مرات الأب، ولازم نبقى أصدقاء".

وعن فكرة رجوعها وعودتها مرة أخرى لعمرو دياب؛ قالت: “مجاش في بالي نرجع، خلاص الحياة أخذت كل واحد في سكته، والصداقة أنسب لنا دلوقتي”.



شيرين رضا عن ابنتها: خدت من عمرو دياب شكل إيديه ورجليه

قالت “شيرين رضا”: "بنتي أخذت من والدها عمرو دياب إيديه ورجليه بالضبط، صوابع إيديها ورجليها نسخة منه".

واسترسلت:" بنتي شبهي في أنها شخصية جادة وقادرة على السيطرة على مشاعرها"، متابعة:" خوفت عليها من الحياة، لأنها عايشة برا"

شيرين رضا: تجاربي الزوجية علمتني كل حاجة والست كائن ساذج

قالت "شيرين رضا" إن البكاء ليس الوسيلة لحل المشاكل، متابعة:"العياط مش الوسيلة اللي بطلع الزعل والعصبية من جوايا".

واسترسلت:" حريتي انتصار للمرأة وكل واحدة فينا ممكن يبقى عندها كامل الحرية التي تتمناها، وتنتصر على رؤية الناس للست، وانك ممكن يكون عندك حرية ولا تستخدميها".

مفيش سبب..شيرين رضا: بلاقي الحب من الحيوانات أكتر من البشر

تحدثت "شيرين رضا" عن علاقتها وسبب حبها للحيوانات، قائلة:" بلاقي في الحيوانات الحب..متابعة: البشر بتحب لكن بسبب، أما الحيوانات بتحب من غير سبب".

وأكملت" بحب نفسي أكيد ولكني مقصرة في حق نفسي..وبحاول دائما أعمل المفيد لنفسي"، متابعة:" مبحبش المرايات ولا أبص فيها".

شيرين رضا تتحدث عن علاقتها بالراحل أحمد زكي.. وتؤكد: كنا أصحاب جدا

تحدثت شيرين رضا، عن افتقادها الشديد للفنان الراحل أحمد زكي، قائلة: "افتقدت أحمد زكي ووحشني قوي، وكنا أصحاب جدا، وكنت بحب أروح أقعد معاه".

واسترسلت:"رحت أقعد معاها وزرته في البيت، وكنا هنتغدى ونتفرج على فيلم السادات والفيلم طويل، وهو مهتم جدا بكل تفصيله عملها وقعدنا نتفرج على الفيلم 6 ساعات وكل شويه يوقف ويشرح كل مشهد وكان بيحب اللي بيعمله وكنت على طول معاه في الآخر".