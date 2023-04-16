ده الأنسب.. شيرين رضا تكشف إمكانية عودتها مرة أخرى لـ عمرو دياب

حلّت الفنانة شيرين رضا، ضيفًا على برنامج "أنا والقناع"، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدثت خلاله عن حياته الشخصية والمهنية.

وتحدثت "شيرين رضا" عن علاقتها وصداقتها بـ دينا الشربيني وزينة عاشور، متابعة:" زينة أم أخوات ابنتي.. وهي بمثابة الأم الثانية لابنتي"، متابعة: "مابحبش كلمة مرات الأب، ولازم نبقى أصدقاء".

واسترسلت:" دينا الشربيني صديقتي منذ فترة، ومازلنا أصدقاء وهنفضل أصدقاء طول العمر"، موضحة: "بحب أغاني عمرو دياب جدا، وبالأخض أغنية تملي معاك".

وعن فكرة رجوعها وعودتها مرة أخرى لعمرو دياب؛ قالت: “مجاش في بالي نرجع، خلاص الحياة أخذت كل واحد في سكته، والصداقة أنسب لنا دلوقتي”.