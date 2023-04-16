شيرين رضا: بحب أجدد أفكاري وطريقتي لأن الدنيا بتتغير

حلّت الفنانة شيرين رضا، ضيفًا بـبرنامج "أنا والقناع" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع على قناة "الحياة"، وتحدثت خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية.

وقالت شيرين رضا:" أوقات كتير بشكك في آرائي، وبحب أجدد أفكاري وطريقتي، لأن الدنيا بتتغير".



واسترسلت:" لازم الشخص يتجدد عشان لو محصلش تجديد في حياته وشخصيته هيتكسر"، متابعة:" مفيش مجتمع كامل ومتكامل".

وأكملت:" عمرك ما هتعرف الصح غير لما تغلط..وحلاوة الحياة أنك بتغلط وبتتعلم..ومتعة التعلم في الرحلة والطريق".



وأضافت:" الناس اللي ببقى على طبيعتي معاهم ومش بلبس قناع هما اللي بيفضلوا في حياتي".