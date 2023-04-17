208 ملايين جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجل الأجانب صافى بيع في البورصة المصرية بقيمة 208.3 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي، فيما سجل العرب صافى شراء بقيمة 29 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية 82.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.8%.

وسجل العرب 8.4%، وسجل الأجانب صافى بيع في البورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 5.501 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.729 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 5.76% ليغلق عند مستوى 17671.27 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2969.83 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4485.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.81% ليغلق عند مستوى 20683.12 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3518.23 نقطة.