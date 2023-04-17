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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يقدم التهنئة لأقباط المحلة وسمنود.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية زيارته لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك من خلال زيارة شملت مطرانية المحلة وكنيسة السيدة العذراء بسمنود، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والعميد هاني محمد عامر المستشار العسكري.

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وقدم محافظ الغربية هدية فخامة الرئيس إلى الأطفال داخل مطرانية المحلة حيث كان في استقباله الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة وتوابعها، كما قدم الهدايا للأطفال في كنيسة السيدة العذراء بسمنود بحضور القس بيشوي راعي الكنيسة.

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وهنأ المحافظ الحاضرين، مؤكدا على عمق وترابط العلاقة بين أبناء الوطن، متمنيا دوام التوفيق والازدهار لمصرنا الغالية.

يذكر أن المحافظ قد قام صباح اليوم بتهنئة الإخوة الأقباط من خلال زيارة لمطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية.

رافق المحافظ خلال زيارته المحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة واللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود.

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