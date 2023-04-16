بسبب الوزن.. صاحب مطعم في المحلة يعتدي على الرواد بسلاح أبيض

رصدت الاجهزة الامنية تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية يتضمن قيام مالك محل مأكولات بالمحلة بالتعدى على المترددين عليه بسلاح أبيض .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من ( 3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم) تضرروا من (مالك محل مأكولات "له معلومات جنائية" - كائن بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليهم بالضرب حال تواجدهم بالمحل ملكه بإستخدام سلاح أبيض "سكين" مُحدثاً ما بهم من إصابات وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهم نتيجة الخلاف على نقص وزن المأكولات تطورت إلى مشاجرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .