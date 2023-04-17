كوكب الأرض يتعرض لحدثا فلكيا نادرا.. تفاصيل

على ما يبدو أن كوكب الأرض مع حدث فلكي لن يحدث إلا مرة في كل عقد من الزمن، ومن المقرر أن يذهل الناس في هذا الأسبوع، وهذا الحدث هو "الكسوف الهجين الشمسي" .

يعد الكسوف الهجين الشمسي نوعًا نادرًا من الكسوف الذي يغير مظهره حيث يتحرك ظل القمر عبر سطح الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هذا يعني أن الناس سيكونون قادرين على رؤية الشمس مغطاة بالكامل أو تقريبًا بالقمر ، اعتمادًا على مكان وجودهم ، مما يتسبب في نهار أكثر قتامة.

وفقًا للمرصد الملكي، سيكون الحدث مرئيًا من أجزاء من خط الاستواء ونصف الكرة الجنوبي بما في ذلك غرب أستراليا وجنوب شرق آسيا في حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، ولكن ليس من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.

أولئك الذين يستطيعون رؤيتها لن يريدون تفويتها ؛ عاد آخر كسوف هجين للشمس في نوفمبر 2013، على أن يكون الكسوف التالي في نوفمبر 2031.

من المعروف أن كسوف الشمس يحدث عندما يمر القمر بين الشمس وكوكبنا ، مما يحجب رؤيتنا للشمس، ولكن هناك عدة أنواع مختلفة من كسوف الشمس اعتمادًا على مقدار سطح الشمس المحجوب بالفعل.

يحدث الكسوف الشمسي الكلي عندما يحجب القمر وجه الشمس تمامًا، بينما الكسوف الحلقي للشمس هو المكان الذي يظهر فيه القمر أصغر قليلاً من الشمس، تاركًا حلقة مضيئة من الضوء حول صورة ظلية القمر.

وفي الوقت نفسه ، فإن الكسوف الشمسي الجزئي هو المكان الذي يتم فيه تغطية الشمس جزئيًا بالقمر، أما الكسوف الشمسي الهجين هو مزيج من الكسوف الكلي والحلقي للشمس ، ولكن يسبقه كسوف جزئي للشمس بينما يتحرك القمر إلى موضعه.

قال الدكتور جريج براون ، عالم الفلك في المرصد الملكي جرينتش: "هذا الكسوف مرئي فقط من أستراليا وتيمور الشرقية وإندونيسيا وجنوب المحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ ، في حين أن الكسوف الجزئي المرتبط سيكون مرئيًا أيضًا لعدد قليل من المحيطين".

ومن المتوقع أن يكون الكسوف يوم الخميس، حيث سيمر ظل القمر عبر الأرض بعرض آلاف الأميال، وستشهد كل منطقة داخل هذا الظل على الأقل كسوفًا جزئيًا للشمس.