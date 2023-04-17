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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"طائرة الزمالك" يتوج بالدوري للمرة 28 في تاريخه بعد الفوز على الأهلي

صدى البلد

توج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك بلقب الدوري للمرة ال 28 في تاريخه بعد الفوز علي نظيره فريق الأهلي بنتيجة3/2 في المباراة ألتي أقيمت بينهما اليوم على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في ثاني مباريات بطولة الدوري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/20
26/24
23/25
16/25
15/13


يذكر ان فريق الزمالك فاز أمس على الأهلي بنتيجة 3/1 في أولى مباريات الدور النهائي ألتي أقيمت بنظام best of3 علي أن يتوج الفريق الفائز بمباراتين ببطولة الدوري.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

ويشرف على العاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

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