عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة غير مسبوقة.. نجل شاه إيران في إسرائيل

صدى البلد

في زيارة غير مسبوقة، وصل رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، إلى إسرائيل؛ ليصبح أكبر شخصية إيرانية تقوم بزيارة عامة لتل أبيب.

ويحل بهلوي ضيفا على وزيرة المخابرات جيلا جمليئيل، واعتبرت إسرائيل أن الزيارة تأتي في إطار "تجديد العلاقة بين الشعب الإيراني وشعب إسرائيل".

وبحسب وسائل إعلام، قالت جمليئيل: "يشرفني أن أستضيف ولي العهد الإيراني رضا بهلوي وأقدر قراره الشجاع بزيارة إسرائيل لأول مرة".

وأضافت: "ولي العهد يرمز إلى قيادة مختلفة عن قيادة النظام الإيراني الحالي، ويدافع عن قيم السلام والتسامح، على النقيض من المتطرفين الذين يحكمون إيران".

وتابعت: "تتمتع دولتينا بعلاقات جيدة منذ آلاف السنين منذ عهد الملكة إستر التي أحبطت مؤامرة هامان الشريرة لتدمير اليهود في بلاد فارس. واليوم، نتخذ الخطوة الأولى في إعادة بناء العلاقة بين دولتينا".

بدوره، قال بهلوي إن "الشعب الإيراني يتطلع إلى حكومة تحترم تراثه مع الحفاظ على حقوق الإنسان واحترام التنوع الديني والثقافي، من بين أمور أخرى، من خلال إعادة العلاقات السلمية والودية مع إسرائيل وجيران إيران الآخرين".

وأضاف: "لا يزال الملايين من أبناء وطني يتذكرون العيش إلى جانب أصدقائهم وجيرانهم اليهود الإيرانيين، قبل أن تمزق الثورة الإسلامية نسيج مجتمعنا. إنهم يرفضون سياسات النظام القاتلة المعادية لإسرائيل والمعادية للسامية ويتوقون للتبادلات الثقافية والعلمية والاقتصادية مع إسرائيل".

وأكد أن "إيران الديمقراطية ستسعى إلى تجديد علاقاتها مع إسرائيل وجيراننا العرب. في رأيي أن ذلك اليوم أقرب من أي وقت مضى".
وتستضيف جمليئيل بهلوي في إسرائيل هذا الأسبوع، بهدف "إنشاء جسر بين إسرائيل والشعب الإيراني والتعبير عن المعارضة المشتركة للنظام الإيراني"، بحسب مكتبها.

وأضاف: "وريث العرش يروج للخطاب حول وضع حقوق الإنسان في إيران ويدعم قيادة إيرانية ديمقراطية".

وأشار إلى أن بهلوي "يزور إسرائيل بهدف التعبير عن تضامنه مع مواطني إسرائيل في ظل الهجمات التي تشنها المنظمات الإرهابية العاملة تحت رعاية إيران، وتجديد العلاقة بين الدولتين وبناء علاقة اقتصادية مع التركيز على تقنيات المياه".

وقال مكتب جمليئيل: "خلال زيارته، سيشارك وريث العرش في حفل الافتتاح الرسمي لإحياء ذكرى أبطال الهولوكوست، ويلتقي بالوزيرة جملئيل وآخرين، ويزور محطة لتحلية المياه من أجل التعرف على تقنيات المياه المتقدمة في إسرائيل كأمر ممكن التطبيق ردًا على انهيار البنية التحتية للمياه في إيران".

وأضاف: سيجتمع مع الطائفة البهائية وأعضاء الجالية اليهودية الإيرانية في إسرائيل، وأكثر من ذلك".

رئيس ايران: التصدي لجرائم الكيان الصهيوني بحق فلسطين المظلوم مطلب الشعوب الإسلامية

إيران..الحكم بالسجن 13 عاما على المتهم الرئيسي في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية

زيارة غير مسبوقة رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق إسرائيل تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت.. البحوث الفلكية تحسم الجدل حول موعد عيد الفطر

كلام نهائي.. عيد الفطر هذا اليوم فلكيًا والإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس

2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

إيقاف محمود كهربا 12 مباراة.. وتغريم الأهلي ومرتضى منصور وحرمانه من دخول الملاعب

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

طقس أول أيام عيد الفطر 2023.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

أول رد فعل من خالد الغندور على العقوبات الجديدة ضد محمود كهربا

أحمد موسى يعلق على قرار لجنة الانضباط في أحداث قمة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

مش هتاكله تاني.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن الفسيخ

الصحف الكويتية اليوم| السيسي يهنئ أقباط مصر في الكويت بعيد القيامة.. سوريا تتوعد بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية.. ورئيس «فاجنر» يدعو لإنهاء حرب أوكرانيا.. وقوات الصين في حالة تأهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-4-2023

الدنيا ربيع والجو بديع.. مما حذرت الأرصاد الجوية المواطنين في شم النسيم؟

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

عيد الفطر متى؟.. البحوث الفلكية تحسم الأمر بعد شائعة الجمعة أم السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في هذا التوقيت ..هاني الناظر وداعاً لملابس الشتاء الداكنة وأهلاً بالصيفية البيضاء

أمريكا.. مئات المراهقين ينشرون الفوضى وسط مدينة شيكاغو ..فيديو وصور

4 أسباب صادمة لعدم السيطرة على مستوى السكر في الدم|تفاصيل

نشرة المرأة والصحة| طبيب يحذر من تناول هذا المشروب مع الملوحة...ماذا يحدث للجسم عند تناول الرنجة؟

فيديو

خرمت ودني ومش بصوم ومبفوتش حلقة من جعفر العمدة.. تصريحات صادمة للسيناريست تامر حبيب

فريق العمل في لوكيشن التصوير .. هل تغيرت نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ