إيران..الحكم بالسجن 13 عاما على المتهم الرئيسي في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية

قضت المحكمة العسكرية العامة في إيران، بالسجن 13 عاما على المتهم الرئيسي في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، وهو الحادث الذي وقع يوم 8 يناير 2020، وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية، اليوم الأحد، أن "المحكمة العسكرية العامة في إيران قضت بالسجن 13 عامًا على المتهم الرئيسي في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية".

يذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينغ 800-737"، كانت في رحلة دولية متجهة إلى كييف، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، في وقت مبكر من صباح يوم 8 يناير 2020، ما أودى بحياة 176 شخصا من جنسيات مختلفة، بينها الأوكرانية والكندية والبريطانية والسويدية.