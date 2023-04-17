عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران..الحكم بالسجن 13 عاما على المتهم الرئيسي في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية

الطائرة الاوكرانية
الطائرة الاوكرانية

قضت المحكمة العسكرية العامة في إيران، بالسجن 13 عاما على المتهم الرئيسي في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، وهو الحادث الذي وقع يوم 8 يناير 2020، وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية، اليوم الأحد، أن "المحكمة العسكرية العامة في إيران قضت بالسجن 13 عامًا على المتهم الرئيسي في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية".

يذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينغ 800-737"، كانت في رحلة دولية متجهة إلى كييف، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، في وقت مبكر من صباح يوم 8 يناير 2020، ما أودى بحياة 176 شخصا من جنسيات مختلفة، بينها الأوكرانية والكندية والبريطانية والسويدية.

ايران الطائرة الاوكرانية اسقاط الطائرة الاوكرانية المحكمة العسكرية طائرة تابعة للخطوط الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكية يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

إيقاف محمود كهربا 12 مباراة.. وتغريم الأهلي ومرتضى منصور وحرمانه من دخول الملاعب

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

أول رد فعل من خالد الغندور على العقوبات الجديدة ضد محمود كهربا

أحمد موسى يعلق على قرار لجنة الانضباط في أحداث قمة الأهلي والزمالك

بعد قرار إيقافه.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الرجاء المغربي

ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات.. فيديو حير العلماء ويحدد موعد الليلة المباركة

موضوعات متعلقة

اتحاد الصحفيين السودانيين يطالب بإجلاء المراسلين الأجانب من الخرطوم

الحكومة البريطانية تطالب سلاسل السوبر ماركت بإعادة النظر في العلاقات مع المزارعين

شولتز يتعهد بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي

الإدارة الأمريكية تحث إسرائيل على تهدئة التوتر بالضفة

قلعة حلب والجامع الأيوبي.. تضرر مواقع أثرية في سوريا جراء الزلزال |صور

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات بمخيم عسكر في نابلس

بايدن: تعمل إدارتي عن كثب مع تركيا وأمرت بتوجيه استجابة أمريكية فورية

طالبان تأمر الجامعات الخاصة في أفغانستان بحرمان الفتيات من دخول الامتحانات النهائية

ترشيحاتنا

عضو اتحاد الكرة يعلن خبرا سارا بشأن كهربا

لو سافرت اليوم تصل إليها الأمس.. حكاية جزيرتين ولا الخيال

كانت أزمة طوال حياتها| سيدة تثير الجدل بفقدانها نصف وزنها.. اعرف الحكاية

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن مشاركة كهربا في المباريات القادمة مع الأهلي

رغم الاتهامات الجنائية.. ترامب يجمع أكثر من 34 مليون دولار لإعادة انتخابه

عبد السلام هارون.. محطات مع أشهر محققي التراث العربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحورك عندنا.. طريقة عمل بطاطس بانيه بالجبنة

التمر باللبن على الإفطار .. ماذا يفعل لجسمك؟

مضغوط نفسيا وألغى صداقته على إنستجرام.. هل انتهت علاقة محمد صلاح والنني؟

طريقة عمل الغريبة الناعمة فى البيت

فيديو

خرمت ودني ومش بصوم ومبفوتش حلقة من جعفر العمدة.. تصريحات صادمة للسيناريست تامر حبيب

فريق العمل في لوكيشن التصوير .. هل تغيرت نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ