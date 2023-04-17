أرخص هاتشباك يابانية فول أوبشن زيرو| صور

تنتج العلامة التجارية اليابانية الخاصة بالسيارات الكثير من أنواع السيارات الجديدة موديل 2022، وتتنوع تلك السيارات ما بين فئة السيارات السيدان، والكوبيه، والهاتشباك، حيث تتوافر تلك الطرازات بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تتماشي مع فئتها السعرية، ومن تلك السيارات سوزوكي اسبريسو 2022 الهاتشباك.

سوزوكي اسبريسو 2022

محرك سوزوكي اسبريسو

تصل سعة خزان وقود سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2022 الي 27 لتر، وتستهلك السيارة 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة مكون من 5 سرعات، وبها محرك 3 سلندر سعة 100 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 90 نيوتن/متر، وقوة 67 حصان، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 14.3 ثانية.

سيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022

أبعاد سوزوكي اسبريسو

جاءت سيارة سوزوكي اسبريسو الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بأبعاد مختلفة وجاءت علي هذا النحو، الطول 3565 مم، والعرض 1520 مم، والارتفاع 1549 مم، وطول قاعدة العجلات يصل الي 2380 مم.

سوزوكي اسبريسو 2022

مواصفات سوزوكي اسبريسو

تحتوي سيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 علي الكثير من التجهيزات التكنلوجية الحديثة منها، لوحة قيادة بتطعيمات من لون الهيكل الخارجي، وأزار للتحكم في اللوحة بشكل دائري، وتكيف مانيوال، وزجاج كهربائي، ومدخل USB، وAUX، وعدادات رقمية، ومخرج كهربائي بقدرة 12 فولت، ونظام صوتي، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية، ومشغل أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، وعجلة قيادة تحتوي علي أزرار للتحكم ببعض أنظمة التشغيل، بالإضافة الي نظام مانع عمل المحرك.​

سيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022

سعر سوزوكي اسبريسو

تأتي سيارة سوزوكي اسبريسو الهاتشباك موديل 2022 بداخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 299.900 ألف جنيه مصري .