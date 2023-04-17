محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة ليدز بالدوري الإنجليزي

يستضيفغ ملعب إيلاند رود مواجهة ليفربول وليدز يونايتد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تصحيح وضعه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم كالأتي :



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.