عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 2254 مخالفة عدم تركيب الملصق الالكترونى خلال 24 ساعة

الملصق
الملصق

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 2254 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
 

في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 538 مخالفة لقائدى الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية الملصق الالكترونى تركيب الملصق الالكتروني عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت.. البحوث الفلكية تحسم الجدل حول موعد عيد الفطر

مفاجأة في سعر الذهب خلال شم النسيم .. تفاصيل

2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

كلام نهائي.. عيد الفطر هذا اليوم فلكيًا والإفتاء تستطلع هلال شوال الخميس

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

الرئيس السيسي يصدق على عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

نهاية البشرية.. تحذيرات من زلزال بقوة 9 ريختر يضرب دولة عظمى.. شاهد

ترشيحاتنا

بالحلوى والهدايا.. محافظة القاهرة تفاجئ المواطنين في احتفالات شم النسيم بالحديقة الدولية

إيران تكشف عن تطورات جديدة في العلاقات مع السعودية.. تفاصيل

استخدموا مركب صيد .. تفاصيل سرقة أجزاء من كوبرى يالبحيزة

دفعت تمن جمالي ومش بفكر في عمرو دياب .. رد شيرين على زواجها من الهضبة

شاهد| لحظة إعلان الناطق باسم قوات الدعم السريع انشقاقه وانضمامه للجيش السوداني

يستخدم في أهم وأدق الصناعات .. ما هو خام التنتالوم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شم النسيم.. ما رمزية البيض والرنجة والفسيخ عند المصري القديم

عاوزه واحد قادر.. إطلالات رضوى الشربيني تثير السوشيال ميديا| شاهد

شاهد| إعطاء أرنب رتبة ضابط شرطة في أمريكا.. والسبب

هنبوظ الريجيم.. طرق تناول الفسيخ أثناء الدايت

فيديو

يستخدم في أهم وأدق الصناعات .. ما هو خام التنتالوم ؟

خرمت ودني ومش بصوم ومبفوتش حلقة من جعفر العمدة.. تصريحات صادمة للسيناريست تامر حبيب

فريق العمل في لوكيشن التصوير .. هل تغيرت نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ