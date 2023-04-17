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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تكشف عن تطورات جديدة في العلاقات مع السعودية.. تفاصيل

السعودية وإيران
السعودية وإيران

أعلن المدير العام لشؤون الخليج الفارسي بوزارة الخارجية الايرانية علی رضا عنایتي أن الرئيس إبراهيم رئيسي رد إيجابيًا على الدعوة التي تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على زيارة البلاد، معربًا عن أمله في أن تجري الزيارة في موعد يقرره مكتب رئاسة الجمهورية.

وأوضح عنايتي في حوار مع وكالة "إرنا" الإيرانية، أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتنويع مجالات التعاون بينهما وستكون زيارة مهمة وتترك تاثيرًا ايجابيًا للغاية في تمتين العلاقات الثنائية.

وأضاف أن إيران والسعودية تؤكدان أن العلاقات بينهما لن تقتصر على العلاقات الثنائية كونهما دولتان كبيرتان، وأن التعاون بينهما في مختلف المجالات سيكون له تاثير كبير على المنطقة وخارجها.

وحول زيارة رئيس الجمهورية الى الامارات العربية المتحدة في اطار الاجتماع بشأن التغيير المناخي أوضح عنايتي أن مكتب الرئاسة يحدد مستوة الوفد الايراني المشارك في الاجتماع.

وعن موعد فتح سفارتي إيران والسعودية ومکانهما، لفت إلى أنه من المقرر إعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين من التوصل إلى الاتفاق الايراني- السعودي وسيجتمع وزيرا خارجية البلدين خلال هذا الفترة.

وأضاف: قد التقى وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي في بكين ومنذ ذلك التاريخ بدأ الإعلان الرسمي للعلاقات بين الرياض وطهران وعقب ذلك التقى الوفدان الفنيان الإیرانی والسعودي.

ولفت: "كنا وما زلنا نستضيف الوفد السعودي وزار وفد سعودى السفارة السعودية في طهران وغادر العاصمة إلى مشهد يوم الجمعة وزار القنصلية العامة في هذه المدينة ليعود الى الرياض ثم يتوجه وفد آخر من الرياض الى طهران لمناقشة كيفية إعادة فتح السفارة السعودية وقنصليتها العامة.

وأوضح أن نفس هذه الزيارات جرت من الجانب الإيراني حيث توجه الأربعاء الماضي، وفدان من إيران إلى السعودية حيث استقر وفد في الرياض ووفد آخر توجه الى جدة وكان في استقباله عدد من المسؤولين السعوديين.

السعودية العاهل السعودي الخارجية الإيرانية ايران إبراهيم رئيسي وزارة الخارجية الايرانية

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