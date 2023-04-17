جوجل تحظر 36 تطبيقا من متجر Play وتنصح المستخدمين بهذا الإجراء الفوري

حظرت إدارة شركة جوجل Google الأمريكية مؤخرًا 36 تطبيقًا اكتشفت أنها تحمل برمجيات خبيثة من متجر Google Play.

ووفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، تم اكتشاف التطبيقات بواسطة شركة McAfee المتخصصة في الأمن السيبراني، وقد وجد برنامج خبيث يسمى Goldoson موجود في عدة تطبيقات على متجر "جوجل بلاي" يمكنه جمع المعلومات من هاتف المستخدم وإعطاء أوامر للجهاز دون إذن المستخدم.

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البرنامج الخبيث المتخفي في عدة تطبيقات يجمع البيانات من الهواتف الذكية، من خلال جمع بيانات من قوائم التطبيقات المثبتة، ومعلومات جهاز Wi-Fi و Bluetooth ، والمواقع الجغرافية من GPS، علاوة على ذلك ، يمكن للبرنامج الضار أيضًا إجراء عملية احتيال إعلانية من خلال النقر على الإعلانات في الخلفية دون علم المستخدم.

واكتشفت شركة McAfee أكثر من 60 تطبيقًا يحمل البرنامج الضار المسمى Goldoson وهي كلها تطبيقات تم تنزيلها أكثر من 100 مليون مرة وفقا لمعلومات متجر Google Play Store.

وبعد هذا الاكتشاف ، اتخذت شركة "جوجل" إجراءات وبالفعل حظرت 36 تطبيقًا من متجر Play بينما تم تحديث التطبيقات المتبقية بواسطة مطوريها.

ويُنصح المستخدمون بالتأكد ومراجعة جميع التطبيقات المثبتة على هواتفهم وأنها أحدث إصدار أو إزالتها في حال كانت من ضمن التطبيقات الخبيثة ويمكنك التحقق من ذلك من خلال النقر على هذا الرابط

كما يجب على المستخدمين اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل تنزيل وتثبيت أي تطبيق من متجر Play أو أي خدمة أخرى تابعة لجهة خارجية.

وتوصي شركة "جوجل" بالتحقق من اسم المطور وعدد التنزيلات وقراءة قسم التعليقات والمراجعات ومراجعة عدد التطبيقات المعروفة التي أنشأها المطور مع مراجعة الصور الموجودة مع التعريف بالتطبيق بدقة للتأكد أنها حقيقية وليست مزيفة.