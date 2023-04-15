جوجل تكشف عن النسخة التجريبية الأولى من أندرويد 14

أصدرت شركة جوجل Google مؤخرًا أول إصدار تجريبي عام من نظام تشغيل Android 14 بعد إصدارين سابقين اقتصروا على المطورين فقط وطرحوا على عدد محدود جدا.

وفقا لتقرير موقع gizmochina يوفر هذا الإصدار التجريبي العام من Android 14 فرصة استثنائية للمستخدمين الذين يمتلكون موبايلات جوجل بيكسل لاختبار إمكانيات وترقيات الإصدار الجديد، كما أنه يوفر فرصة لجوجل نفسها لتقلي ردود الأفعال والتقييمات من قبل المجربين قبل الإصدار الرسمي لـ 14 الجديد.

الكثير يظل يتسائل متى سيتم إطلاق Android 14 ، وما الميزات الجديدة التي يمكن أن نتوقعها في هذا الإصدار؟

كجزء من دورة التطوير المتوقعة ، هذا هو الإصدار العام الأول من ضمن أربعة إصدارات تجريبية (بيتا) عامة مخطط لإطلاقها قبل الوصول للإصدار الرسمي. يمكن للمستخدمين الذين لديهم أجهزة جوجل Pixel، بدءًا من موديلات Pixel 4a 5G تثبيت الإصدار التجريبي من خلال الويب. ومع ذلك ، لا يوجد دعم رسمي لتثبيت اندرويد 14 للهواتف غير التابعة لـ Google حتى الآن.

لا يقدم الإصدار التجريبي العام الأول من Android 14 عددًا كبيرًا من الترقيات الجديدة بل شبيه بالنسخة الحالية من نظام التشغيل، ولكن هناك تحديثان في واجهة المستخدم مثيرين للإعجاب.

السهم الخلفي في التنقل بالإيماءات

التغيير الأبرز في Android 14 Beta 1 هو ظهور السهم الخلفي. إذا فعلت ميزة التنقل بالإيماءات على هاتفك وقمت بالتمرير من الحافة اليسرى أو اليمنى من الشاشة للعودة ، فسترى سهمًا للخلف ملفوفًا في دائرة فقاعية على حافة الشاشة.

وفقًا لـ إدارة جوجل Google ، الميزة الجديدة "تساعد في تحسين فهم الإيماءات الخلفية وفائدتها". كما أنه يتبع ميزة Material You's الديناميكية ، مما يعني أن السهم سوف سيظهر بنفس لون خلفية هاتفك أو مظهر الجهاز، وهذه الميزة ستكون مع واجهة الـ One UI 6.0 الخاصة بأجهزة سامسونج جالاكسي.

Android 14

إضافة إجراءات مخصصة للـ sharing

باستخدام Android 14 ، يمكن لمطوري التطبيقات إضافة إجراءات مخصصة custom actions إلى قائمة المشاركة sharing. هذا يعني أن الوصول إلى خيارات المشاركة المختلفة في التطبيق سيصبح أسهل الآن.علاوة على ذلك يستخدم نظام التشغيل الآن المزيد من أيقونات التطبيقات المختلفة عندما تضغط على زر الـ Share كما يمكنك تحديد ترتيب / مواضع تلك الأيقونات المختلفة للتطبيقات في قائمة المشاركة.

Android 14

حتى الآن ما زال الإصدار التجريبي في أولى مراحله وهناك المزيد من الإصدارات التجريبية الأكثر تقدما في الطريق، ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من التفاصيل والميزات الموجهة للمستخدم في مؤتمر Google I / O الشهر المقبل.