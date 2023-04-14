خطوة مهمة لحماية حسابك البنكي .. Google تنصح مستخدميها باستخدام هذا التطبيق

تهتم شركة "جوجل" بحماية خصوصية معلومات مستخدميها وتوفر كل الأدوات لتوفير أقصى قدر من ضمان سلامة الأمن السيبراني وأنت تجري معاملاتك أونلاين، لذلك قامت مؤخرا بحث المستخدمين خاصة الذين لديهم تعاملات بنكية من استخدام تطبيق Google Authenticator.

وفقا لتقرير موقع thesun تم تحذير مستخدمي جوجل من التأكد من الإعدادت الخاصة بحساباتهم، مع تمكين إعداد مهم وغلا تعرضت حساباتهم المصرفية لخطر السرقة من المتسللين وسارقي البيانات من خلال الويب.

Google Authenticator

نصحت شركة جوجل عملائها باستخدام أدوات الخصوصية التي توفرها مجانا عبر متجر جوجل بلاي، وهو أحد أفضل الأدوات من عملاق التكنولوجيا ، تطبيق Google Authenticator الذكي، الذي يوفر طبقة حماية إضافية على جميع معاملاتك وحساباتك.

يعتمد معظم مستخدمي الهواتف الذكية على المصادقة الثنائية ، والمعروفة أيضًا باسم 2FA ، لتأمين حساباتهم عبر الإنترنت، تحمي المصادقة الثنائية 2FA حساباتك من خلال طلب مستوى إضافي من التحقق قبل تسجيل الدخول مثل تأكيد نصي.

وعلى الرغم من أن المصادقة الثنائية معروفة وشائعة جدا بين المستخدمين وبالفعل توفر طبقة حماية قوية وأكثر أمانا من كلمة مرور صعبة وطويلة، إلا أن في بعض الأحيان يمكن للقراصنة الوصول إلى رسائل SMS الخاصة بك.

لهذا السبب ، توصي إدارة Google الأشخاص باستخدام أداة المصادقة المضمنة من جوجل نفسها وهي أقوى من المصادقة الثنائية.

ما هو Google Authenticator؟

جوجل أوثنتيكاتور هو نظام سوفت وير يضمن حماية حساباتك كلها من خلال خطوتين يهدف إلى الحفاظ على حساباتك أكثر أمانًا، إنه مصمم ليحل محل نصوص الرسائل القصيرة للمصادقة الثنائية ذات الاتجاهين.

عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع ويب أو حساب شخصي، فإن Google Authenticator هو الذي يتحقق من صحة تسجيل الدخول من خلال استخدام خوارزمية كلمة مرور لمرة واحدة فقط لوقت قصير قبل أن تتغير كلمة المرور بكلمة أخرى، بالإضافة إلى أن البرنامج لا يزال يعمل مع المستخدمين بدون اتصال بالإنترنت ويستطيع إرسال الرموز بلا شبكة.

كيفية تفعيل Google Authenticator

أول خطوة هو تنزيل تطبيق Google Authenticator أمن خلال متجر جوجل بلاي أو من خلال متجر آبل، هو متوفر في كلا الحالتين.

على جهازك ، انتقل إلى حساب Google الخاص بك ثم في الجزء العلوي انقر فوق علامة التبويب الأمان Security

تحت بند "تسجيل الدخول إلى Google" ، انقر على التحقق بخطوتين، قد تحتاج في هذه الخطوة إلى تسجيل الدخول.

تحت "تطبيق Authenticator" ، انقر على "إعداد" Set up ثم اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.