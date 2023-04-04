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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفيش "مساج" و لا يوجا ولا Muffin.. حملة تقشف داخل شركة "جوجل"

Google
Google

صرحت المديرة المالية في شركة "جوجل" Google روث بورات ، من خلال رسالة بريد إلكتروني داخلية موجهة إلى العاملين، أن الشركة تجري تخفيضات في الخدمات المقدمة للموظفين.

في وثائق كشفت عنها  CNBC الإخبارية، أعلنت شركة  Google  إنها ستقلل من مدد فصول اللياقة البدنية ، والدباسات لكل موظف، والأشرطة اللاصقة، وعملية استبدال أجهزة الكمبيوتر للموظفين، وبالتالي الشركة تعيش أوقات تقشف قاسية في محاولة لتقليل النفقات لأقصى درجة ممكنة.

تأتي سلسلة الإجراءات الحازمة التقشفية الجديدة لخفض التكاليف الإجمالية للشركة الأم المالكة لجوجل  Alphabet  حيث تواصل الشركة عملية التخفيضات في التكاليف  وأعلنت في يناير الماضي أنها ألغت 12 ألف وظيفة ، تمثل حوالي 6٪ من قوتها العاملة ، وقد اتخذت قرارها الصعب بسبب ما وصفته بأنه "بتباطؤ نمو المبيعات عقب زيادة قياسية في عدد الموظفين".

Google

حاولت الشركة الأم لجوجل خفض النفقات بعدة طرق، ذكرت شبكة سي إن بي سي في وقت سابق حيث أنها رفضت دفع ما تبقى من إجازات الأمومة والإجازات الطبية للموظفين المقالين.

في رسالة البريد الإلكتروني الأحدث لـ بورات، قالت إن تسريح جزء كبير من العاملين كان "أصعب القرارات أجبرنا على اتخاذه لكن هذه الخطوة كانت ضرورية ولازمة بشكل خاص حتى ننمو كشركة، في ظل البيئة الاقتصادية الصعبة، و فرصنا الاستثمارية الكبيرة والرائعة في مجال الذكاء الاصطناعي".

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أشارت بورات إلى عام 2008 مرتين في بريدها الإلكتروني، وهو أسوا عام يمر على Alphabet وشهدت نفس الظروف الاقتصادية الضاغطة، مع وجود تكاليف عالية وعائدات منخفضة، مما اضطر الشركة آنذاك لاتخاذ نفس الخطوات التي تأخذها حاليا.

من ضمن مظاهر التقشف الأخرى التي تتخذها شركة جوجل، تقليل عدد وجبات المافن Muffin التي تقدمها للموظفين بالإضافة إلى تقليل عدد جلسات المساج واليوجا وبالتالي قررت الشركة أن تغلق أبواب الكافيتريا الخاصة لها يومي الجمعة والإثنين وأن تلغي حصص اليوجا ليوم الجمعة.

جوجل Google روث بورات يوجا Muffin Alphabet

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