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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لنهايتها المأساوية.. «ضرب نار» الحلقة 24 تتصدر ترند جوجل

مسلسل ضرب نار
مسلسل "ضرب نار"

تصدرت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "ضرب نار" للنجمة ياسمين عبد العزيز، ويذاع على قناة ON، وON دراما، خلال شهر رمضان المبارك، محركات البحث على "جوجل".

وشهدت الحلقة الـ24 من المسلسل هروب طارق (أحمد غزي) من المنزل، واستنجاد مهرة (ياسمين عبد العزيز) بجابر ليأتي لها بأخيها وسط انهيارها، ويبعده عن طريق المخدرات، لتتركه نوسة بعد معرفتها بحديثه مع مهرة.

وتواصل طارق مع مهرة وأخبرها بكم المعاناة التي يشعر بها حاليا بعد أن خذلها بسبب إدمانه للمخدرات، وأنه كان لا بد أن يكون شخصا آخر ويكون سندا لها بعد وفاة أبيهم.

ومقابلة صفاء شقيقة زيدان (انتصار) مع سحر (مها نصار) لتغريها بالمال حتى تمسك على مهرة (ياسمين عبد العزيز) أي شيء، وبالفعل تعرض على سحر 2 مليون لتنقل لها معلومات عن مهرة، لتخبرها سحر أن حسن ليس ابن زيدان (ماجد المصري) ولكنه الابن الحقيقي لجابر (أحمد العوضي)، كما تتصاعد المشاكل بين مهرة وزيدان، لتذهب إليه وتطلب منه الطلاق.

كما شهدت الحلقة، نهاية مأساوية لشخصية (طارق) التى يؤديها الفنان الشاب أحمد غزى بعد تعرضه للقتل، فى مشهد صادم تفاعل معه عدد كبير من الجمهور.

مواعيد عرض مسلسل "ضرب نار"

يعرض مسلسل "ضرب نار" على قناة ON يوميا في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

وتعرض الحلقة على قناة ON دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة “سينرجى”، ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، وهدى الإتربى، وسهير المرشدى، ودنيا المصرى، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.

أحمد العوضى الطلاق مخدرات ياسمين عبد العزيز ماجد المصري

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