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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. تناول هذا النوع من الطعام يزيد من الإصابة بالنوبة القلبية

القلب
القلب

يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الصحية ونمط حياتك وعمرك وتاريخ عائلتك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وهذه تسمى عوامل الخطر.

ويعاني حوالي (47٪) من عامل واحد على الأقل من ثلاثة عوامل تنذر بخطر للإصابة بأمراض القلب، وهي: ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم والتدخين.

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خطر الإصابة بأمراض القلب؟

ويمكن أن يزيد نمط حياتك من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويرتبط تناول نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول بأمراض القلب والحالات ذات الصلة ، مثل تصلب الشرايين، كما أن تناول الكثير من الملح (الصوديوم) في النظام الغذائي يمكن أن يرفع ضغط الدم.

وقد يؤدي عدم ممارسة النشاط البدني الكافي إلى الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يزيد أيضًا من فرص الإصابة بحالات طبية أخرى من عوامل الخطر، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري.

ويمكن أن يقلل النشاط البدني المنتظم من خطر الإصابة بأمراض القلب.

القلب ضغط الدم امراض القلب الكوليسترول الصوديوم

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