أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، بسوق العبور للجملة دون تغيير يذكر من اليومين الماضيين.



سعر الطماطم والبطاطس



وسجل سعر كيلو الطماطم 4 و 6 جنيهات و البطاطس بين 4 و 5.5 جنيه والبصل بين 9 و12 جنيه والكوسة بين 4 و 7 جنيهات .

وسجل سعر كيلو الجزر بدون عروش نحو 2.5 و 6.5 جنيه و الفاصوليا ين 14 و 20 جنيها و الباذنجان البلدي بين 7 و 10 جنيهات للكيلو و الباذنجان الرومي بين 5 و 9 جنيهات للكيلو و الباذنجان الأبيض تراوح بين 14 و 20 جنيها للكيلو.



سعر الفلفل

بلغ سعر كيلو الفلفل البلدي الرومي نحو 13 و 17 جنيها للكيلو والفلفل الحامي البلدي بين 14 و 18 جنيها و الفلفل الألوان بين 25 و 35 جنيها و الملوخية بين 10 و 14 جنيها.



سعر الخيار

بلغ سعر كيلو الخيار الصوب بين 7 و 10 جنيهات و الخيار البلدي نحو 6 و 9 جنيهات و البسلة بين 13 و 17 جنيها و السبانخ بين 5 و 7 جنيهات و القلقاس بين 5 و 8 جنيهات للكيلو.



وسجل سعر كيلو البطاطا 4 و 6 جنيهات و اللفت بين 1.5 و 2.5 جنيه و البنجر ين 2 و4 جنيهات وسعر كيلو ورق العنب بين 12 و 25 جنيها.

سعر الفاكهة

وعلي صعيد الفاكهة التي شهدت استقرارا في تعاملات اليوم بسوق العبور:



البرتقال واليوسفي

سجل سعر كيلو البرتقاال ابو سرة نحو 5 و 8 جنيهات و الصيفي بين 3 و 5 جنيهات و اليوسفي 8 و 12 جنيها و الجريب فروت بين 6و 15 جنيها.



سعر الليمون

بلغ سعر كيلو الليمون البلدي 7 و 20 جنيها للكيلو و الليمون الأضاليا نحو 3 و 5 جنيهات للكيلو و العنب المستورد الاصفر نحو 30 و 40 جنيها و العنب الاسود بنفس السعر و التفاح الجولدن نحو 18 و 30 جنيها.