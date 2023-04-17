عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروع استصلاح 1000فدان

محافظ قنا يُشرف على استصلاح وزراعة 50 فدانا بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا

تفقد استصلاح أراضى
تفقد استصلاح أراضى الأمن الغذائى

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا، لمتابعة أعمال استصلاح مساحة ٥٠ فدان، ضمن مشروع استصلاح ١٠٠٠ فدان بمنطقة المعنا والمراشدة ، بهدف زراعتها بالمحاصيل الموسمية والزراعات المستخدمة كعلف للمواشي والدواجن التي يتم طرح لحومها للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلتها في السوق المحلية.

رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، الدكتورة وردة بدوي، مدير مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا، والدكتورة أسماء أحمد حسين، مشرف عام مشروعات التدوير، و ثابت إبراهيم، مدير مشروع الغابة.

 

اتفاق لتنفيذ التغذية الكهربائية الرئيسية لمناطق صناعية في قنا وسوهاج

 

و تابع محافظ قنا ، أعمال التسوية الابتدائية للأرض بإستخدام المعدات الثقيلة ثم أعمال التسوية النهائية بإستخدام جرارات زراعية عالية القدرة و الموجهة بأشعة الليزر، موجهاً بتكثيف المعدات العاملة بالموقع للانتهاء من أعمال الاستصلاح، وبدء الزراعة فور إنتهاء التسوية، كما تابع أعمال تجهيز مصدر المياه وفق نظم الري الحديث.
 

وقال محافظ قنا ، نسعى لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية بما يساعد في تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي. 
 

وأشار الداود، إلى أن محافظة قنا نجحت خلال السنوات القليلة الماضية فى استصلاح ١٠٠٠ فدان لصالح مشروعات الأمن الغذائى، لإستغلالها في زراعة محاصيل القمح والشعير، وكذلك زراعة علف الأبقار والأغنام والدواجن لتحقيق وفرة في أنواع العلف، بما يساعد علي التوسع في تربية العجول والأغنام والدواجن، وتوفير المزيد من اللحوم الحمراء والبيضاء بالمنافذ التابعة للمحافظة والوحدات المحلية للمدن.
 

تفقد استصلاح الأراضي بالأمن الغذائى

IMG-20230417-WA0115
IMG-20230417-WA0115
IMG-20230417-WA0125
IMG-20230417-WA0125
IMG-20230417-WA0122
IMG-20230417-WA0122
IMG-20230417-WA0117
IMG-20230417-WA0117
IMG-20230417-WA0120
IMG-20230417-WA0120
IMG-20230417-WA0127
IMG-20230417-WA0127
IMG-20230417-WA0126
IMG-20230417-WA0126
IMG-20230417-WA0128
IMG-20230417-WA0128
قنا مشروعات الأمن الغذائي استصلاح ١٠٠٠ فدان نظم الري الحديث جرارات زراعية قطاع الانتاج الزراعي المراشدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

غياب 15 لاعبا.. كيف يظهر فريق الأهلي اليوم أمام سموحة ؟

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

إعلامي شهير.. تعرف على ضيف برنامج رامز نيفر إند اليوم

اتحاد الكرة عن عقوبة كهربا: يقف تنفيذها في هذه الحالة

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: لا حرج في عدم الإنصات للقرآن وقت العمل

هل ينذر بـ زلزال مدمر .. ثقب غامض بالمحيط الهادي | فيديو

في شم النسيم.. طريقة تحضير سلطة الرنجة بوصفة مميزة

أخبار التكنولوجيا|موبايل جديد من سامسونج للفئة المتوسطة.. وأفضل تليفونات HTC تغنيك عن iPhone

لم يتواجد وقت الحادث..سقوط واجهة عقار بكرموز غربي الإسكندرية دون إصابات|شاهد

البابا تواضروس: أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في السودان بخير ولا توجد مشكلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال 24 ساعة.. طريقة عمل الترمس الحلو في العيد

هتلاقي الانتريه معدي جنبك.. موضة جديدة بملابس العيد تثير الجدل على الفيسبوك

لامسلوق ولا مقلي.. البيض المخلل يشعل السوشيال ميديا في شم النسيم

اختبر قوة بصرك.. 3 بومات مختبئات بين الدجاج| هل عثرت عليها

فيديو

إفطار أسري واعتكاف.. هكذا كان يقضي رؤساء مصر السابقون شهر رمضان|فيديوجراف

مشهد مصر كلها مستنياه.. خناقة جعفر العمدة وشوقي وسيد ونعيم ضد كارم

زلزال بقوة 9 ريختر.. تحذير من هزة أرضية مدمرة.. فيديو

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ