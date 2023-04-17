محافظ قنا يُشرف على استصلاح وزراعة 50 فدانا بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا

ضمن مشروع استصلاح 1000فدان

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا، لمتابعة أعمال استصلاح مساحة ٥٠ فدان، ضمن مشروع استصلاح ١٠٠٠ فدان بمنطقة المعنا والمراشدة ، بهدف زراعتها بالمحاصيل الموسمية والزراعات المستخدمة كعلف للمواشي والدواجن التي يتم طرح لحومها للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلتها في السوق المحلية.

رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، الدكتورة وردة بدوي، مدير مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا، والدكتورة أسماء أحمد حسين، مشرف عام مشروعات التدوير، و ثابت إبراهيم، مدير مشروع الغابة.

و تابع محافظ قنا ، أعمال التسوية الابتدائية للأرض بإستخدام المعدات الثقيلة ثم أعمال التسوية النهائية بإستخدام جرارات زراعية عالية القدرة و الموجهة بأشعة الليزر، موجهاً بتكثيف المعدات العاملة بالموقع للانتهاء من أعمال الاستصلاح، وبدء الزراعة فور إنتهاء التسوية، كما تابع أعمال تجهيز مصدر المياه وفق نظم الري الحديث.



وقال محافظ قنا ، نسعى لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية بما يساعد في تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي.



وأشار الداود، إلى أن محافظة قنا نجحت خلال السنوات القليلة الماضية فى استصلاح ١٠٠٠ فدان لصالح مشروعات الأمن الغذائى، لإستغلالها في زراعة محاصيل القمح والشعير، وكذلك زراعة علف الأبقار والأغنام والدواجن لتحقيق وفرة في أنواع العلف، بما يساعد علي التوسع في تربية العجول والأغنام والدواجن، وتوفير المزيد من اللحوم الحمراء والبيضاء بالمنافذ التابعة للمحافظة والوحدات المحلية للمدن.

