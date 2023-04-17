البابا تواضروس: أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في السودان بخير ولا توجد مشكلة

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في السودان وجميع أبنائها بخير ولا يوجد أى مشكلة لأبناء الكنيسة هناك.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري - إن الأمور بخير للجميع، وذلك ردا على سؤال حول أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في السودان وهل هناك أى مشكلات أم أن الأمور مستقرة.

النزاعات والصراعات

كان قداسة البابا تواضروس الثاني ترأس صلوات قداس عيد القيامة المجيد مساء أول أمس السبت من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأكد في عظته إننا نصلي من أجل كل أحد ومن أجل إنهاء النزاعات والصراعات والحروب الموجودة في مواضع كثيرة، ونشكر الله على السلام الذي في بلادنا، ونصلي من أجل كل إنسان يحتاج إلى الصلاة إن كان في ضيقة أو مشكلة، وأننا نصلي من أجل البلاد التي تعرضت لزلازل وأزمات وكوارث، ومن أجل الإنسانية كلها.

واختتم قداسته حديثه بدعوة للجميع للتحلي بالعين الإيجابية لكي نستطيع أن نعمل معًا ونبني مجتمعنا ووطننا ونفرح بعمل الله في بلادنا العزيزة مصر.