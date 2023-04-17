إلغاء إطلاق أكبر صاروخ للفضاء.. هل هدد البشر بخطر ؟

قبل دقائق من إطلاقه اليوم الإثنين، تم تأجيل محاولة إطلاق أقوى صاروخ على الإطلاق في الفضاء لمدة 48 ساعة من موعد إطلاقه.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم بناء المركبة المركبة المعروفة باسم “ستار شيب” من قبل شركة “سبيس اكس” ( SpaceX) المملوكة لرائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

وتم إلغاء المهمة غير المأهولة يوم الاثنين قبل دقائق من الإطلاق المخطط له من "بوكا تشيكا"، تكساس الأمريكية.

ويبدو أن المشكلة ناجمة عن مشكلة في الصمام، كما كتب ماسك في تغريدة. لكن قد تحاول سبيس اكس إطلاقه مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ما هي مركبة Starship ؟

يبلغ ارتفاع المركبة الفضائية ما يقرب من 120 مترًا وهي مصممة لتتضاعف قوة دفع أي صاروخ على الإطلاق، والهدف هو إرسال الجزء العلوي من السيارة باتجاه الشرق ، لإكمال دائرة واحدة تقريبًا من الكرة الأرضية.

قبل تأجيل الإطلاق ، ناشد ماسك الجميع تقليل توقعاتهم، وقال في تغريدة على تويتر: "إنها أول عملية إطلاق لصاروخ عملاق معقد للغاية، لذا فقد لا يتم إطلاقه. سنكون حذرين للغاية ، وإذا رأينا أي شيء يثير قلقنا ، فسنؤجل الإطلاق".

هذه المركبة مصممة لتكون قابلة لإعادة الاستخدام، وتأمل الشركة المصممة لها إعادة استخدامها أكثر من مرة، بل ويعتقد أن المركبة يمكن أن تتنبأ بعصر من السفر بين الكواكب للبشر العاديين.