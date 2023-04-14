إصابة شخصين فى إنقلاب مركبة توك توك بأسوان

تعرض شخصتن لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث إنقلاب مركبة توك توك بقرية أبوالريش في مدينة أسوان اليوم الجمعة ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك عند نجع الشديدة بقرية أبوالريش التابعة لدائرة المدينة مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

حوادث متفرقة

وتوجهت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثارهم من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة.