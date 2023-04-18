بيان شديد اللهجة من الجيش السوداني بعد استهداف مقر البعثة الأمريكية

أصدرت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا أدانت فيه استهداف مليشيات الدعم السريع لمقر البعثة الأمريكية في الخرطوم ومقار برنامج الغذاء العالمي في منطقة الفاشر واحتجاز أجانب وضباط سوادنيين.

وقال البيان الذي نشرته القوات المسلحة السودانية عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "تدين القوات المسلحة بأشد العبارات السلوك الإرهابي لمليشيا الدعم السريع الذي تمثل في استهداف البعثة الأمريكية ومقار برنامج الغذاء العالمي في الفاشر واحتجاز أجانب وضباط سودانيين، ونهب الأسواق بنيالا وكبكابية وقارسيلا بوادي صالح إضافة إلى أعمال السلب و النهب لممتلكات المواطنين التي تمت في ولاية الخرطوم بجانب التعدي علي المنشآت الصحية الخاصة وتهديد الكوادر الصحية والطبية و ضرب محطات الكهرباء والمياه وتدمير الطائرات المدنية الرابضة بمطار الخرطوم".

امتصاص الصدمة

ومساء الاثنين، قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في بيان نشره الحساب الرسمي للجيش: "نجحت قوات المرحلة الأولى في امتصاص الصدمة وتأمين الموقف والظروف مهيئة للانتقال إلى المرحلة التالية بقوات جديدة. تكاملت لدينا كل المعلومات المطلوبة اللازمة للانطلاق لتطوير الموقف".

وأضاف: "مناوشات اليوم كانت محدودة جدًا وانحصرت في تأمين محيط منطقة القيادة العامة ومحيط المطار. استسلم عدد كبير من أفراد المليشيا المتمردة وسلموا أنفسهم للمناطق والفرق داخل وخارج العاصمة. نجحت عناصر من القوات الخاصة في السيطرة على معسكر الشهيد حمودة بأم درمان التابع للمليشيا المتمردة".

وتابع البيان: "سيتسع نطاق عمليات التأمين مما يتطلب من مواطنينا التزام الحيطة والحذر وتقييد التحركات".