محمد رمضان يحتفل بعيد الفطر مع إسعاد يونس

يحل الفنان محمد رمضان، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس، في حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير “صاحبة السعادة”، وذلك ثاني أيام عيد الفطر المبارك.



وحاولت الفنانة إسعاد يونس في الترويج للحلقة عن طريق صفحتها الشخصية، بموقع الصور الشهير إنستجرام، وقامت بنشر صورة لها مع محمد رمضان، وعلقت عليها: “يا تري مين ضيف حلقات العيد”.





محمد رمضان والحديث عن نجاح جعفر العمدة

ومن المقرر أن يتطرق رمضان خلال الحلقة، للحديث عن النجاح الذي حققه في موسم رمضان الحالي بشخصية جعفر العمدة، بالإضافة إلى حديثه عن فيلمه الجديد هارلي والذي يقوم ببطولته بجانب الفنانة مي عمر.



كما يتحدث رمضان عن أجدد أغانيه التي يقدمها الفترة القادمة ويقوم بالغناء مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني التي أشتهر بها.





أحداث الحلقة 26 من جعفر العمدة

شهدت الحلقة 26 من مسلسل جعفر العمدة العديد من الاحداث المثيرة والهامة، ورأي جعفر العمدة ؛ زوجته دلال في المستشفى اثناء ذهابه الي بلال شامة وتفاجئ دلال بوجود سيارة جعفر العمدة ؛ لتذهب مسرعة الي البيت وتبتكر حيله للخروج من هذا المأزق.

في الوقت ذاته ذهب سيف إلى عايدة لكي يتحدث معها بشأن خلافها مع جعفر العمدة، وجاءت أيضا صفصف وتفاجأت ان سيف يستخدم الملعقة في الشاي مثل ابنها.

جعفر العمدة

جعفر العمدة: تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعي، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.