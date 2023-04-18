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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواقيت الصلاة يوم 27 رمضان.. اعرف موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

مدفع رمضان
مدفع رمضان

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد أذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت آذان المغرب في محافظة قنا ، في اليوم الـ 27 من أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 06.14 مساء، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة و38 دقيقة.

تشهد الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، تساؤلات عديدة من قبل المواطنين، كباراً وصغاراً، حول موعد الإفطار و السحور، لتنظيم أوقاتهم و أعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

 

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وجاءت مواعيد الصلوات خلال اليوم الثلاثاء 27 رمضان 1444، الموافق 18 أبريل 2023 ، الفجر  03.56 صباحاً ، و الظهر الساعة 11.49 صباحاً ، و العصر  03.19 مساءًا ، و المغرب 06.14 مساءًا ، و العشاء 07.32 مساءًا .

 

وحول المواقيت التقديرية لموعد السحور ، فيأتي تقريباً في تمام الساعة 02.45 صباحاً ، فيما يأتي موعد الإمساك تقريباً الساعة 03.45 صباحاً ، أما صلاة الضحى تبدأ الساعة 05.23 صباحاً.

 

يذكر أن دواوين العائلات تفتح أبوابها طوال أيام شهر رمضان المبارك، لاستقبال الضيوف و إكرام المارة بالطرق، فضلاً عن عقد أمسيات يومية، يحييها مشاهير القراء والمداحين، تتخللها بعض الكلمات الدينية للضيوف.

فيما تشهد مساجد محافظة قنا ، عقدت ندوات مكثفة على مدار أيام الشهر الفضيل، حسب التعليمات المقررة من قبل وزارة الأوقاف.

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