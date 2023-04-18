تراجع الذهب بالأسواق العالمية.. ومحليًا «محلك سر» لا بيع ولا شراء

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التقلبات السعرية الحادة ، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وعائدات السندات، بالإضافة لعمليات جني الأرباح وتصحيح للأسعار، ووسط تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مايو المقبل

قال فادي كامل المدير التنفيذي لإحدى شركات تجارة الذهب إن أسعار ارتفعت بنحو 35 جنيهًا ، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 تعاملات أمسعند 2.275 ألف جنيه، وارتفع إلى 2.350 ألف جنيه، واختتم التداولات عند مستوى 2.310 ألف جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، حيث بدأت تداولات أمس عند 2004 دولارًا، وارتفع إلى 2011 دولار، وتراجع إلى 1984 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1996 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2.640 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 1.980 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1.540 ألف جنيه، ويبلغ سعر أوقية الذهب نحو 82.104 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.560 ألف جنيه.

ولفت كامل، إلى أن مسار حركة أسعار الذهب بالأسواق العالمية مسار هبوط، إلا أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، اتخذت مسارًا صاعدًا على الرغم من التراجع واستقرار الطلب تزامنًا مع موسم الأعياد، ولا يوجد حركة سوقية للبيع او الشراء.