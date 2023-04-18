عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الذهب بالأسواق العالمية.. ومحليًا «محلك سر» لا بيع ولا شراء

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التقلبات السعرية الحادة ، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار، وعائدات السندات، بالإضافة لعمليات جني الأرباح وتصحيح للأسعار، ووسط تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مايو المقبل

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى سعر عيار 21

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

قال فادي كامل المدير التنفيذي لإحدى شركات تجارة الذهب إن أسعار ارتفعت بنحو 35 جنيهًا ،  حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 تعاملات أمسعند 2.275 ألف جنيه، وارتفع إلى 2.350 ألف جنيه، واختتم التداولات عند مستوى 2.310 ألف جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، حيث بدأت تداولات أمس عند 2004 دولارًا، وارتفع إلى 2011 دولار، وتراجع إلى 1984 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1996 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2.640 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 1.980 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1.540 ألف جنيه، ويبلغ سعر أوقية الذهب نحو 82.104 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.560 ألف جنيه. 

ولفت كامل، إلى أن مسار حركة أسعار الذهب بالأسواق العالمية مسار هبوط، إلا أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، اتخذت مسارًا صاعدًا على الرغم من التراجع واستقرار الطلب تزامنًا مع موسم الأعياد، ولا يوجد حركة سوقية للبيع او الشراء. 

أسعار الذهب الجنيه الذهب عيار 21 عيار 18 سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

متى يبدأ ومتى ينتهي؟ التفاصيل الكاملة بعد عودة التوقيت الصيفي رسميا

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

ترشيحاتنا

بث مباشر .. الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر

لو مسافر دلوقتي.. خريطة حركة المرور على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

وصول الرئيس السيسي احتفالية ليلة القدر التي تنظمها وزارة الأوقاف .. شاهد

النجاة من سكرات الموت.. 5 فضائل لـ زكاة الفطر يغفلها الكثيرون

أمطار غزيرة.. نداء عاجل من الطيران المدني بسلطنة عمان للجميع

فلسطين تعبر عن استيائها من المجتمع الدولي وتطالب بإجراءات فاعلة لردع الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ناشط بيئي يتسبب في فوضى عارمة بمباراة عالَم للبلياردو ببريطانيا

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ؟ طبيب يفجر مفاجأة

فلوس ومخدرات.. سجناء يفتحون حسابات تيك توك من خلف القضبان ببريطانيا

بسبب هذا الأمر| توقعات بانخفاض أسعار الدواجن لأدنى مستوى خلال العيد

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ