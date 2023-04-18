حملات مكثفة للطب البيطري بالأقصر قبل عيد الفطر

شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر حملات مكثفة وذلك بمناسبة عيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك .



واوضح الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر ان الحملات اسفرت عن ضبط ٣٠ كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها اختام غير حكومية و مصنعات اللحوم المفروم وكبده مجمدة مستوردة وذلك بمعرفة اللجان من أطباء التفتيش بمركز ومدينة الأقصر.



كما تمكنت اللجنة من ضبط ١٤ كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها اختام غير حكومية بمركز ومدينة أسنا و تم تحرير ٧ محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم .



كما تمكنت اللجنة المشكلة بمدينة البياضية من ضبط ٥ كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها اختام غير حكومية و تم تحرير عدد ٢ محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً .



كما تمكن أطباء لجنة التفتيش بوحدة البعيرات بالقرنه من ضبط ٨ كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها اختام غير حكومية تم تحرير عدد ٣ محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.



كما تمكنت لجنة أطباء التفتيش بمدينة أرمنت من ضبط ٢كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها اختام غير حكومية وإجمالي ٦ كيلوجرام لحوم مفرومه وكبده مجمده غير صالحة للاستهلاك الآدمي و تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ اعمال القرار رقم ٤٧٥ لسنه ٢٠٢١ والقرار رقم ٤٧٧لسنه ٢٠٢١ وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة تحت رعاية المستشار الوزير المحافظ مصطفى الهم محافظ الأقصر بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والمطاعم والثلاجات.