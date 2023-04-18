عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة للطب البيطري بالأقصر قبل عيد الفطر

صدى البلد

 شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر حملات مكثفة وذلك بمناسبة عيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك  .
 

واوضح الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر ان الحملات اسفرت عن ضبط  ٣٠ كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها اختام غير حكومية و مصنعات اللحوم المفروم وكبده مجمدة مستوردة وذلك بمعرفة اللجان من أطباء التفتيش بمركز ومدينة الأقصر.

ستهم ليست صيصة الأقصر.. تعرف على القصة الحقيقية

أوقاف الأقصر: 1274 مسجدا و54 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر


كما تمكنت اللجنة من ضبط ١٤ كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها اختام غير حكومية بمركز ومدينة أسنا و تم تحرير ٧ محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم . 


كما تمكنت اللجنة المشكلة بمدينة البياضية من ضبط ٥ كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها اختام غير حكومية و تم تحرير عدد ٢ محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً .


كما تمكن أطباء لجنة التفتيش بوحدة البعيرات بالقرنه من ضبط ٨ كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها اختام غير حكومية تم تحرير عدد ٣ محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.
 

كما تمكنت لجنة أطباء التفتيش بمدينة أرمنت من ضبط ٢كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها اختام غير حكومية وإجمالي ٦ كيلوجرام لحوم مفرومه وكبده مجمده غير صالحة للاستهلاك الآدمي و تم تحرير  محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

 

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ اعمال القرار رقم ٤٧٥ لسنه ٢٠٢١ والقرار رقم ٤٧٧لسنه ٢٠٢١ وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة تحت رعاية المستشار الوزير المحافظ مصطفى الهم محافظ الأقصر بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والأسماك والمطاعم والثلاجات.

الأقصر وزير الزراعة حملات مكثفة الطب البيطري مدينة الأقصر اللحوم حملات التفتيش مديرية الطب البيطري تحرير ٧ محاضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

متى يبدأ ومتى ينتهي؟ التفاصيل الكاملة بعد عودة التوقيت الصيفي رسميا

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: العمل هو الطريق الذي نهتدي به ونمضي عليه لتحقيق النجاح

من نوادر المصاحف.. 7 معلومات عن هدية الأزهر الشريف للرئيس السيسي

بعد إهدائه للرئيس السيسي.. معلومات لا تعرفها عن مصحف الأزهر

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3886 معلمًا

بسبب 32 مليون جنيه.. النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين في الضرائب للمحاكمة

كينج ليفربول.. محمد صلاح يسكت منتقديه بـ3 أرقام قياسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الوجه تنذر بـ ارتفاع الكوليسترول بالدم.. تعرف عليها

الدبابير الآسيوية القاتلة تهدد بريطانيا.. ما القصة؟

ويزو: الناس هتشوف مسلسل محمد سعد لو بيتعرض فى الراديو.. وشخصية الحناوي «مخدتش حقها»| حوار

هل أنت منهم.. أبراج تعاني الملل من روتين الحياة الزوجية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ