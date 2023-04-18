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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ستهم ليست صيصة الأقصر.. تعرف على القصة الحقيقية

صيصة وستهم
صيصة وستهم

بعد إذاعة 26 حلقة من مسلسل " ستهم" بطولة الفنانة روجينا وتأليف الكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز ، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة الأقصر صور وقصة الشخصية التى جسدتها الفنانة روجينا وهى " صيصة أبودوح" التى ارتدت ملابس الرجال لمدة 45 عاما وعملت كماسحة أحذية كى تربي ابنتها، مؤكدين بأن المسلسل لم يتناول القصة الحقيقية لـ "صيصة" التى تفوق قصة ستهم، فيما عاشته من أحداث ومصاعب.

قال مصطفى محمد، إن صيصة لم تقتل زوجها ولم يكن لديها ابن ولكن زوجها توفي بمرض وهى حامل فى ابنتها " هدى " فى الشهر السادس ولم تتزوج غيره فعملت فى البناء ومزارع العنب وانتهى بها الحال بمسح الأحذية.

وأضاف أحمد سعيد أبوزيد، بأن المسلسل أخذ من حياة صيصة فقط ارتداءها زي الرجال ورعايتها لابنتها فقط، لكنه لم يتطرق للمعاناة التى عاشتها بعد وفاة زوجها.

و تابع أبوزيد، كنا نتمنى أن تجسد الشخصية الحقيقية لصيصة وليس زيها فقط فهى فخر نساء الصعيد المكافحات.

ومن جانب آخر كان قد صرح مخرج مسلسل " ستهم " فى تصريحات سابقة له  حول ارتباط قصة المسلسل بتجسيد السيرة الذاتية ل صيصة ابو دوح قائلا : "  أن العمل مستلهم من قصص واقعية لسيدات من المجتمع المصري أبرزهن الحاجة صيصة وتم وضع عدة صور لهن وليس لصيصة بعينها، فنحن لا نجسد سير ذاتية لامرأة بعينها ".

من هى صيصة ابو دوح

جدير بالذكر بأن الحاجة" صيصة " ولدت بقرية البغدادى بالأقصر عام 1950  توفي زوجها بعد عددت اشهر من زوجها ، فقررت أن ترتدى ملابس الرجال وعملت فى البناء ثم عاملة فى مزارع العنب وانتهى بها الحال كماسحة احذية ، كرمت كأم مثالية وكرمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واعطاها شقة ومعاش.

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مسلسل “ ستهم ” يشارك في بطولة بجانب روجينا، وإياد نصار: جهاد سعد، ومحمد عبدالحافظ، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، وأمير صلاح الدين، بالإضافة إلى المنشد ياسين التهامي، والعمل هو من تأليف الكاتب ناصر عبدالرحمن والذى حاليا فى موسم شهر رمضان الكريم 2023 

 

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