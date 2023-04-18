"زراعة الشيوخ": رسائل الرئيس السيسي بشأن أحداث السودان تؤكد موقف مصر الثابت

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تطورات الأزمة في السودان، جاءت واضحة تؤكد موقف مصر الثابت بعدم التدخل في شؤون الدول، وأن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي، وأن السياسة المصرية الخارجية تتسم دائما بالتوازن .

وأضاف “الجبلي”، في تصريحات له اليوم، أيضا جاء حديث الرئيس كاشفا مؤكدا على عدم تدخل مصر في شؤون الدول الأخرى، وأن القوات المصرية المتواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط وأنها لا تدعم طرفا على حساب آخر.

وثمن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تأكيد الرئيس السيسي علي ضرورة أمن وسلامة قواتنا في السودان، والاستعداد للمساهمة في استعادة استقرار السودان والسعى إلي عدم تصعيد الموقف هناك.

وأشاد الجبلي، بخطوات الدولة وقيادتها السياسية في التواصل المستمر مع الجانب السوداني لتأمين وصول جنود القوات المسلحة المصرية الموجودة في السودان في سلام وأمان إلى أرض الوطن .

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، جميع الأطراف المعنية، للتفاعل مع رسائل الرئيس السيسي بشأن أهمية الجلوس على مائدة المفاوضات في السودان والحرص على عدم تصعيد الموقف وسرعة إنهاء الأزمة.