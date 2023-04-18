تعليم بورسعيد يكرم 65 طالبا وصلوا للتصفيات النهائية بمسابقتين لحفظ القرآن

كرمت الدكتورة هالة عبد السلام، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الطلاب المصعدين والفائزين في مسابقتي "قرآني نور حياتي" للصفوف الأولى و"في رحاب رمضان" لكل صفوف المرحلة الابتدائية.

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن مسابقة "قرآني نور حياتي" يتبارى من خلالها ٣٥٠ طالبا وطالبة من الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية في حفظ سورة النبأ وهي مسابقة معممة على مستوى الإدارات التعليمية.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن "في رحاب رمضان" هي مسابقة دينية الكترونية يومية لصفوف المرحلة الابتدائية شارك فيها من مدارس بورسعيد ٤٥٠ طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية وتم تصعيد ١٠ طلاب لتكريمهم.

جاء ذلك بنادي المعارف الرياضي للعاملين بالتربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، إحياء واحتفالا بليلة القدر، بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية و آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي وولاء سيف الدين موجه أول الصفوف الأولى.

تعليم بورسعيد يكريم ٦٥ طالبا وطالبا IMG-20230418-WA0044 IMG-20230418-WA0037 IMG-20230418-WA0036 IMG-20230418-WA0038 IMG-20230418-WA0041 IMG-20230418-WA0040

وتم تكريم ٦٥ طالبا من الطلاب المصعدين للتصفيات النهائية في المسابقتين على مستوى الإدارات التعليمية فى بورسعيد والفائزين بالجولات الختامية بتوزيع شهادات التقدير ومكافآت مالية عليهم وسط حضور قوي وجمع كبير من أولياء أمور الطلاب المكرمين.